ASV iznīcina vēl vienu iespējamo Venecuēlas narkotiku kuģi; trīs cilvēki gājuši bojā
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka pirmdien ASV bruņotie spēki Karību jūrā iznīcinājuši Venecuēlas kuģi, kas, iespējams, pārvadāja narkotikas, un nogalinājuši trīs cilvēkus.
Trieciens "narkoteroristiem no Venecuēlas" notika pēc tam, kad 2. septembrī ASV triecienā citam Venecuēlas narkotiku kuģim tika nogalināti 11 cilvēki.
ASV ir dislocējušas vairākus karakuģus Venecuēlas piekrastes tuvumā, un Venecuēlas prezidents Nikolass Maduro pirmdien solīja aizsargāt valsti pret Vašingtonas "agresiju".
"Šorīt pēc manas pavēles ASV Militārie spēki veica otru kinētisko triecienu," Tramps rakstīja savā sociālo mediju platformā "Truth Social", piebilstot, ka "trieciena rezultātā tika nogalināti trīs vīriešu dzimuma teroristi darbībā".
Tramps arī publicēja video, kurā redzams, kā kuģis jūrā eksplodē oranžās liesmās.
"Trieciens notika, kamēr šie apstiprinātie narkoteroristi no Venecuēlas atradās starptautiskajos ūdeņos, transportējot nelegālas narkotikas (nāvējošu ieroci, kas saindē amerikāņus!) un dodoties uz ASV," paziņoja Tramps.
Saspīlējums starp ASV un Venecuēlu saasinājās pēdējo nedēļu laikā, kad Tramps nosūtīja uz Venecuēlas piekrastes ūdeņiem astoņus karakuģus, lai izdarītu spiedienu uz kreiso prezidentu Maduro.
ASV apsūdz Maduro kokaīna kontrabandas karteļa vadīšanā un nesen divkāršoja atlīdzību par informāciju, kas novestu līdz Maduro notveršanai, no 25 līdz 50 miljoniem ASV dolāru. Liela daļa starptautiskās sabiedrības neatzīst Maduro uzvaru prezidenta vēlēšanās 2024.gada jūlijā, kuras opozīcija uzskata par negodīgām.
Maduro pirmdien nosauca ASV valsts sekretāru Marko Rubio par "nāves un kara kungu", reaģējot uz viņa retoriku par Latīņamerikas narkotiku karteļiem.
Atsaucoties uz ASV karakuģu koncentrēšanos un iepriekšējo uzbrukumu kuģim, Maduro sacīja reportieriem, ka Venecuēla "pilnībā" izmantos savas "leģitīmās tiesības aizsargāt sevi".
Maduro bieži apsūdz ASV mēģinājumos panākt režīma maiņu Venecuēlā.