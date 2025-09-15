Polijā neitralizēts virs valdības ēkām un prezidenta rezidences lidojošs drons
Polijas drošības dienesti neitralizējuši dronu, kas lidoja virs valdības ēkām un prezidenta rezidences, pirmdienas vakarā platformā "X" paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Tusks atklāja, ka Polijas Valsts aizsardzības dienests, kas gādā par valdības drošību, neitralizēja dronu, kas lidoja virs valdības ēkām un Belvederes pils Varšavā.
"Aizturēti divi Baltkrievijas pilsoņi. Policija izmeklē incidenta apstākļus," paziņoja Polijas prezidents. Plašāku informāciju Tusks nesniedza.
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025
Kā zināms, pēc Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā Polija nolēmusi ierobežot gaisa satiksmi valsts austrumos.
Gaisa satiksme gar Polijas robežu ar Baltkrieviju un Ukrainu līdz 9.decembrim ar retiem izņēmumiem būs slēgta civiliem lidojumiem, paziņoja Polijas gaisa satiksmes kontroles aģentūra.
Naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.