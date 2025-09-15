Polijā neitralizēts virs valdības ēkām un prezidenta rezidences lidojošs drons
Varšavā neitralizēts virs valdības ēkām lidojošs drons.
Polijā neitralizēts virs valdības ēkām un prezidenta rezidences lidojošs drons

Polijas drošības dienesti neitralizējuši dronu, kas lidoja virs valdības ēkām un prezidenta rezidences, pirmdienas vakarā platformā "X" paziņoja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.

Tusks atklāja, ka Polijas Valsts aizsardzības dienests, kas gādā par valdības drošību, neitralizēja dronu, kas lidoja virs valdības ēkām un Belvederes pils Varšavā.

"Aizturēti divi Baltkrievijas pilsoņi. Policija izmeklē incidenta apstākļus," paziņoja Polijas prezidents. Plašāku informāciju Tusks nesniedza.

Kā zināms,  pēc Krievijas dronu ielaušanās Polijas gaisa telpā Polija nolēmusi ierobežot gaisa satiksmi valsts austrumos.

Gaisa satiksme gar Polijas robežu ar Baltkrieviju un Ukrainu līdz 9.decembrim ar retiem izņēmumiem būs slēgta civiliem lidojumiem, paziņoja Polijas gaisa satiksmes kontroles aģentūra.

Naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki krievu uzbrukuma lidroboti, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.

