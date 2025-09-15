Krievijas un Baltkrievijas kopīgās stratēģiskās militārās mācības "Zapad-2025"
Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības "Zapad-2025", kas norisinās no 12. līdz 16. septembrim.
Mācībās "Zapad" liela uzmanība pievērsta dronu izmantošanai, atklāj Lietuvas ministre
Pašlaik notiekošajās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās "Zapad" liela uzmanība tiek pievērsta dronu izmantošanai, pirmdien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene.
"Šī gada mācības atšķiras no iepriekšējām ne tikai ar to, ka to apjoms ir ievērojami mazāks nekā iepriekšējās mācībās, bet arī ar to, ka liela uzmanība tiek pievērsta bezpilota lidaparātu izmantošanai," Šakaliene sacīja Lietuvas sabiedriskajam radio.
Saskaņā ar Lietuvas izlūkdienestu datiem mācībās "Zapad" kopumā piedalīsies aptuveni 30 000 karavīru, no kuriem līdz 8000 būs Baltkrievijā un līdz 4000 - Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvā.
Pēc ministres teiktā, šī gada mācībās saglabājas paaugstināta incidentu iespējamība, taču nav pierādījumu, ka "tiek plānotas darbības ar mērķi pārkāpt Lietuvas robežas vai veikt provokācijas".
"Krievija šobrīd cenšas demonstrēt, ka, neraugoties uz iestrēgšanu Ukrainā, tai noteikti ir papildu spējas un tā tās attīsta," sacīja Šakaliene.
Jau ziņots, ka piektdien sākās Krievijas un Baltkrievijas apvienoto stratēģiska līmeņa militāro mācību "Zapad 2025" aktīvā fāze, kuras norise ir paredzēta līdz otrdienai galvenokārt Baltkrievijas teritorijā.