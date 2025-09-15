Pirmdien "Starlink" darbība visā Ukrainas frontes garumā bija apturēta.
Ukrainas frontē novēroti plaši traucējumi "Starlink" darbībā
Daudzviet pasaulē pirmdien novērota satelītsakaru sistēmas "Starlink" darbība, norāda monitoringa centrs "Downdetector".
Centrs, kas par traucējumiem sniedz informāciju reāllaika režīmā, fiksējis desmitus tūkstošu sūdzību par globālās satelītinterneta sistēmas "Starlink" darbību. Pirmdien Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi pavēstīja, ka "Starlink" darbība visā frontes garumā apturēta. Vēlāk Brovdi ziņoja par pakāpenisku darbības atjaunošanu.