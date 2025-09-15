Donalds Tramps pirmo reizi nosauc Krieviju par agresoru
ASV prezidents Donalds Tramps svētdien pirmo reizi nodēvēja Krieviju par agresoru.
Svētdien, runājot ar žurnālistiem, kā arī savos sociālo tīklu ierakstos, ASV prezidents Donalds Tramps atkārtoti runāja par to, ka " būtu gatavs piemērot Krievijai sankcijas", tomēr pēc šiem apgalvojumiem, kā jau vairākkārt pieredzēts, sekoja atrunas. “Sankcijas, ko viņi [NATO valstis] ievieš, nav pietiekami stingras. Esmu gatavs ieviest sankcijas [pret Krieviju], bet viņiem vispirms būs jāpastiprina savas sankcijas atbilstoši tam, ko es daru,” sev piederošajā vietnē "Truth Social" norādīja Tramps.
Tāpat viņš pārmeta Eiropas valstīm tās naftas iepirkumus no Krievijas. "Tas ievērojami vājina jūsu sarunu pozīcijas un ietekmi attiecībās ar Krieviju," pauda ASV prezidents. Jāpiemin, ka Eiropas atkarība no Krievijas enerģijas kopš agresorvalsts iebrukuma Ukrainā ir dramatiski samazinājusies. 2022. gadā ES aptuveni 45% no savas gāzes ieguva no Krievijas. Paredzams, ka šogad tas samazināsies līdz aptuveni 13%. Līderu vidū, kas iepērk jēlnaftu no Krievijas ir Ungārija un Slovākija. Baltā nama saimnieks arī ieteica NATO valstīm piemērot Ķīnai 50 līdz 100% lielus tarifus, apgalvojot, ka tas vājinās tās “spēcīgo kontroli” pār Krieviju.
Nedaudz vēlāk Tramps žurnālistiem pauda savas pārdomas par upuru skaitu Ukrainā, minot, ka šīs nedēļas laikā bojā gājis satraucošs skaits karavīru. “Šonedēļ starp abām valstīm gāja bojā gandrīz 8000 karavīru... kaut gan skaitlis bija nedaudz lielāks – patiesībā 8017 karavīru šonedēļ gāja bojā šajā karā.”
Un lai gan Tramps dažkārt ir vilcinājies Krieviju tieši nosaukt par agresoru, šoreiz viņš no šī termina nevairījās. “Ziniet, kad esat agresors, jūs zaudējat vairāk. Es nezinu, vai jūs to zināt, bet karā, kad esat agresors, jūsu zaudējumi mēdz būt lielāki," viņš norādīja. "Kādēļ [tā jānotiek]?! Viņi nav amerikāņu karavīri, viņi ir krievi, bet viņi joprojām ir cilvēki ar dvēselēm. Un es vēlos to [karadarbību] apturēt."
Tramps arī izteica viedokli par iespējamo samitu, kurā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tiktos Krievijas vadītāju Vladimiru Putinu. Jautāts par pamiera sarunu perspektīvām, viņš teica, ka naids starp Zelenski un Putinu ir "neizdibināms". "Viņi viens otru tik ļoti ienīst, ka nespēj elpot [viens otra tuvumā]," pauda Tramps, uzstājot, ka viņš ir atslēga uz abu valstu līderu iespējamo tikšanos. "Es domāju, ka [šajās sarunās] man būs jādara lielākais darbs," pauda Tramps.