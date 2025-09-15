Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norāda, ka ukraiņu veiktie triecieni Krievijas naftas bāzēm būtiski ierobežo karu.
Šodien 07:10
Visefektīvākās Krievijai piemērotās "sankcijas" ir triecieni pa tās naftas bāzēm, norāda Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka visefektīvākās sankcijas Krievijai ir triecieni agresorvalsts naftas pārstrādes rūpnīcām, termināliem un naftas bāzēm.
"Šodien vēlos īpaši pateikties visiem mūsu karavīriem, kas Krievijai nodara patiešām būtiskus zaudējumus. Zaudējumus frontē. Zaudējumus pierobežā. Zaudējumus pašas Krievijas teritorijā ar mūsu tālās darbības triecieniem," sacīja prezidents.
"Visefektīvākās sankcijas - sankcijas, kas iedarbojas visātrāk, - ir uguns Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcās, viņu termināļos, naftas bāzēs," uzsvēra Zelenskis.
"Ievērojami esam ierobežojuši Krievijas naftas rūpniecību - un tas būtiski ierobežo karu," sacīja Zelenskis. Ukrainas bezpilota lidaparāti svētdien veica triecienu vienai no Krievijas lielākajām naftas pārstrādes rūpnīcām - Kirišu naftas pārstrādes rūpnīcai Ļeņingradas apgabalā.