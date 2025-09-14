Madridē notikušajā sprādzienā bārā gājis bojā viens cilvēks un 25 ievainoti.
Pasaulē
Vakar 23:46
Madridē sestdien notikušajā sprādzienā bārā gājis bojā viens cilvēks un vismaz 25 ievainoti, svētdien paziņojusi Spānijas policija.
Glābēji atrada mirušo ēkas drupās šorīt.
Avārijas dienesti sestdienas vakarā ziņoja, ka divu cietušo stāvoklis ir smags un vēl divu - "potenciāli nopietns". Četri cilvēki tika izvilkti no ēkas drupām dzīvi.
Spānijas mediji ziņoja, ka sprādzienu bārā "Mis Tesoros" izraisīja gāzes noplūde. Eksplozija notika plkst.15 (plkst.16 pēc Latvijas laika).
Bārs atradās ēkas pirmajā stāvā un ieeja ēkā pēc sprādziena ir pilnībā nobloķēta. Vairāki dzīvokļi, kas atrodas ēkas augšējos stāvos, sprādzienā nav cietuši, taču viss nams pēc eksplozijas ir nestabils, un iemītnieki, vismaz pagaidām, savos dzīvokļos atgriezties nevar, ziņoja ugunsdzēsības dienests.