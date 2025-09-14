Krievijas un Baltkrievijas kopīgās stratēģiskās militārās mācības "Zapad-2025"
Krievijas un Baltkrievijas militārās mācības "Zapad-2025", kas norisinās no 12. līdz 16. septembrim.
Krievija paziņo par hiperskaņas raķetes "Cirkon" izmēģinājumu "Zapad 2025" ietvaros
Krievija svētdien paziņojusi, ka militāro mācību "Zapad 2025" ietvaros izmēģinājusi vadāmo hiperskaņas raķeti "Cirkon".
Krievijas Aizsardzības ministrija publicēja attēlus, kuros redzams, kā raķete tiek izšauta no fregates "Admiral Golovko", un apgalvoja, kā tā precīzi trāpījusi mērķim Barenca jūrā.
Maskava apgalvo, ka "Cirkon" ir viens no Krievijas modernākajiem ieročiem. Šo raķešu ātrums deviņas reizes pārsniedzot skaņas ātrumu un to darbības rādiuss pārsniedzot 1000 kilometrus.
Jau ziņots, ka piektdien sākās Krievijas un Baltkrievijas apvienoto stratēģiska līmeņa militāro mācību "Zapad 2025" aktīvā fāze, kuras norise ir paredzēta līdz 16. septembrim galvenokārt Baltkrievijas teritorijā.