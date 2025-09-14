Ukraiņu žurnālists "atver acis Putinam" uz patiesību, ko viņš baidās uzzināt: "Un nevainojiet šeit mani..."
Ukraiņu žurnālists Romāns Cimbaļuks ieviesis skaidrību apjukumā, kas radusies Putina vainas dēļ. Kremļa diktators apgalvo, ka "Maskava bija pirmā".
Romāns Cimbaļuks ieteica Ukrainas specdienestiem uztvert Putina vārdus par piecsimt militāro rūpnīcu izvietošanu Maskavas teritorijā kā rīcības plānu un sākt tās sistemātiski iznīcināt.
Vienlaikus žurnālists atgādināja Putinam, ka Kijiva tika dibināta pirmā, un tikai dažus simtus gadu vēlāk Maskava parādījās vietā, kur iepriekš bija purvi. Romāns Cimbaļuks par to izteicās "24 kanāla" ēterā vietnē "YouTube".
Ukraiņu žurnālists nolēma "apgaismot" Putinu un citus krievu analfabētus, sakot viņiem par Maskavas dibināšanu: "Lūk, tāda lieta ar krievu maniaku. Viņi tur svin Maskavas dienu. Šeit viss ir ļoti interesanti. Kā viņi mūs sauc? Viņi mūs sauc par "jaunākajiem brāļiem". Tāpēc es gribētu šiem salmkurpju biedriem pateikt vienu lietu, ka Kijiva tika dibināta apmēram piecsimt gadus agrāk nekā Krievijas galvaspilsēta, un to dibināja Kijivas iedzīvotājs. Mēs neiedziļināsimies tik dziļi vēsturē. Mēs vienkārši vēlamies pateikt, ka Ukraina bija, ir un būs, un tā vienmēr ir bijusi. Bija laiki, kad Kijivā jau bija pirmā zinātniskā bibliotēka, bet Maskavas vietā purvos kurkstēja krupji, jo tie bija purvi."
Romāns Cimbaļuks arī ieteica Ukrainas specdienestiem, kuriem objektiem Krievijas Federācijas teritorijā pievērst uzmanību: "Tātad mums no šī notikuma jāizdara svarīgs secinājums. Tur Putins teica, ka vispirms jāuzbrūk Maskavai, jo tur atrodas vismaz pieci simti militāro rūpnīcu. Es uzskatu, ka šī informācija jāanalizē mūsu Aizsardzības spēkiem, un Maskavai jādeg, jādeg un vēlreiz jādeg. Un neapsūdziet mani kaut kādā asinskārībā vai nesakiet neko citu. Tur vienkārši tā ir, ja Maskava necieš, tad nevienam nerūp."