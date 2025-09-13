Krievu drons ielido Rumānijā, tie kļūst par regulāriem viesiem NATO gaisa telpā
Krievijai veicot uzbrukumu infrastruktūrai Ukrainā, krievu drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā, sestdien pavēstīja Rumānijas Aizsardzības ministrija. Rumānija sestdienas vakarā pacēla gaisā divus iznīcinātājus F-16, lai monitorētu situāciju pēc triecieniem Ukrainai, teikts ministrijas paziņojumā.
Today, the Romanian Air Force intercepted a Russian drone violating our national airspace.— Ionut Mosteanu (@IonutMosteanu) September 13, 2025
Two F-16s from the 86th Air Base scrambled and tracked it until it disappeared near Chilia Veche. The population was never in danger.
Romania condemns Russia’s reckless behavior, which…
Lidmašīnas "konstatēja dronu valsts gaisa telpā" un sekoja tam līdz brīdim, kad "tas pazuda no radara" netālu no Kilija Vekes ciema Donavas deltā, norādīja ministrija. Drons "nelidoja virs apdzīvotām vietām un neradīja tiešus draudus iedzīvotāju drošībai", teikts paziņojumā.
Krievijas pret Ukrainu izvērstā pilna mēroga kara laikā Rumānijā vairākkārt nogāzušies krievu dronu fragmenti.
Kā ziņots, trešdien Polijas gaisa telpā ielidoja vismaz 19 krievu droni. Tie, kas radīja draudus iedzīvotāju drošībai, tika notriekti.
Tā bija pirmā reize, kad virs NATO teritorijas tiek notriekti krievu droni.