Madrides bārā nograndis spēcīgs sprādziens, daudzi cietušie
Spānijas galvaspilsētā Madridē sestdien pēcpusdienā sprādzienā bārā ievainots 21 cilvēks, pavēstīja ārkārtas dienesti, norādot, ka trīs ievainoto stāvoklis ir smags.
Sprādziens noticis galvaspilsētā Valekasas rajonā. Laikraksts "El Pais" vēsta, ka ievainoti 25 cilvēki.
Notiek izmeklēšana, un sākotnējā ugunsdzēsēju informācija liecina, ka sprādzienu izraisījusi gāzes noplūde. Sprādzienā cietis arī dzīvoklis, kas atrodas virs bāra.