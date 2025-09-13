Igaunija ierobežo lidojumus gar austrumu robežu
Igaunija nosaka ierobežojumus lidojumiem gar austrumu robežu, piektdien pavēstīja Igaunijas Gaisa spēku komandieris Rīvo Valge.
Tas saistīts ar Krievijas karaspēka un Ukrainas dronu aktivitātēm Krievijas Ļeņingradas apgabalā. Ierobežojumi ļaus rūpīgāk uzraudzīt gaisa telpu.
Lidojumu ierobežojumi aizlieguma zonā turpmākajās nedēļās būs spēkā katru dienu no plkst.20 līdz plkst.7 augstumā līdz 6000 metriem.
"Mēs ierobežojam tikai daļu aviācijas darbību. Vienkāršā valodā runājot, tas nozīmē, ka tie, kas pie mums vēršas un pamato savu darbību - kā, piemēram, Policijas un robežsardzes departaments pagājušajā naktī, kad ar drona palīdzību meklēja pazudušu personu, - var turpināt darboties," klāstīja Valge.
"Mēs ieviešam šos pasākumus, lai novērošanas operatoriem būtu mazāk mērķu, kam sekot. Un incidenta gadījumā būs vieglāk no zonas novirzīt vai nosēdināt miermīlīgus gaisa kuģus," sacīja Gaisa spēku komandieris.
Aizlieguma zonas ieviešana saistīta ar Aizsardzības spēku nepieciešamību tuvākajās nedēļās veikt detalizētāku gaisa telpas novērošanu, mācību pasākumus un elastīgāku gaisa telpas aizsardzību šajā teritorijā, vienlaikus nodrošinot gaisa satiksmes drošību.
Aizsardzības spēku draudu novērtējums nav mainījies - Igaunija nav pakļauta tūlītējam un nepastarpinātam militāram apdraudējumam.