Ģimeni izglāba intuīcija: izplatās jauna krāpniecības shēma
Krāpnieki neguļ un turpina uzbrukt iedzīvotājiem ar zvaniem, īsziņām un e-pastiem. Kāda jauna shēma pārsteidza ģimeni. Šoreiz - no Tallinas.
Droši vien jau ir grūti atrast cilvēku, kurš nebūtu dzirdējis par arvien jaunām krāpniecības shēmām. Tomēr, saņemot vēstuli no it kā zināmas Igaunijas apdrošināšanas kompānijas, kāds Tallinas pāris gandrīz jau bija gatavs apmaksāt rēķinu, taču intuīcija lika visu pārbaudīt. Un, kā izrādījās - ne velti, vēsta "Postimees.ee".
Jevgēnija ar vīru saņēma it kā neapmaksātu rēķinu par automašīnas apdrošināšanu no "IF Kindlustus". "Vīrs gandrīz automātiski uzspieda uz saites vēstulē, bet tomēr apstājās un aizdomājās - summa likās aizdomīga," viņa pastāstīja.
Lieta tāda, ka pārim patiešām ir automašīna, uz kuru ir noformēta gan OCTA, gan KASKO apdrošināšana. "KASKO par gadu mums izmaksā aptuveni 1400 eiro, bet atnāca rēķins par 77 eiro mēnesī. Tas nozīmētu, ka gadā sanāktu nedaudz vairāk nekā 900 eiro. Tieši rēķina summa bija tas pirmais, kas likās aizdomīgs, lai gan abi apdrošināšanas līgumi mums ir noslēgti ar pavisam citu firmu," skaidro Jevgēnija, piebilstot, ka pati brīnās, kāpēc uzreiz nepievērsa uzmanību kompānijas nosaukumam, no kuras it kā nācis rēķins.
Tad viņi kopā ar vīru pārbaudīja, no kā īsti vēstule saņemta: lai gan tajā bija norādīts tāds pats logotips, telefona numurs un e-pasta adrese kā "IF Kindlustus" mājaslapā, sūtītāja e-pasta adrese acīmredzami nebija saistīta ar uzņēmumu.
"Labi, ka bijām vērīgi, bet noteikti ir cilvēki, kuri nepievērsīs uzmanību un vienkārši mēģinās apmaksāt it kā neapmaksātu rēķinu. Lai cilvēki zina - krāpnieki izmanto jaunu shēmu," savu motivāciju vērsties pie medijiem skaidro Jevgēnija.