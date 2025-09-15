Talibi Afganistānā pamet sievietes mirt zem drupām
Zemestrīcē Afganistānas austrumos nesen dzīvību zaudēja vairāk nekā 2200 cilvēku, un daļas upuru nāvē vainojami ir talibi – fanātiķi atstāja daudzas sievietes mirt zem gruvešiem.
Kopš talibi 2021. gadā atkal sagrāba varu, viņi visai valstij uzspieduši savu absurdo un ekstrēmo islāma normu interpretāciju, tostarp aizliegumu fiziskai saskarei starp vīriešiem un sievietēm, kas nav ģimenes locekļi, neraugoties ne uz kādiem apstākļiem.
Vienkārši ignorēja
Pirmie glābēji sasniedza 19 gadu vecās Aišas ciematu Kunāras provincē vairāk nekā 36 stundas pēc tam, kad 7. septembrī zemestrīce bija atstājusi postu Austrumafganistānas kalnainajos rajonos. Glābēju vidū nebija nevienas sievietes, un tas nozīmēja traģēdijas turpinājumu.
Neatliekamās palīdzības vienība iznesa ievainotos vīriešus un bērnus un sniedza viņiem palīdzību, izdevumam "The New York" Times stāsta Aiša. Tikmēr viņa, citas sievietes un pusaudzes, daļa no viņām savainotas un asiņojošas, atstumtas malā. “Viņi mūs savāca vienā stūrī un aizmirsa,” stāsta Aiša. Neviens nesniedza sievietēm palīdzību, nejautāja, kas viņām vajadzīgs, pat nepiegāja klāt.
Varēja paļauties tikai uz sievietēm
Tahzībullahs Muhazebs, brīvprātīgais, kurš devās uz Mazārdaru Kunāras provincē, atklāj, ka komandā bija tikai vīrieši, kuri ignorēja zem sabrukušo ēku drupām iesprostotās un savainotās sievietes. Viņas bija pamestas, gaidot, līdz no citiem ciemiem atnāks sievietes un sāks rakt ārā.
“Izskatījās tā, it kā sievietes būtu neredzamas,” saka Muhazebs. “Vīriešiem un bērniem sniedza palīdzību vispirms, bet sievietes sēdēja atsevišķi, gaidīdamas aprūpi.” Ja klāt nebija neviena vīrieša radinieka, glābēji mirušās sievietes vilka ārā aiz drēbēm, lai tikai nebūtu tiešas saskares ar ādu.
Absurdi un nežēlīgi
Talibu režīms attiecībā pret sievietēm un meitenēm ir visrepresīvākais pasaulē. Ne tikai cilvēktiesību organizācijas, bet arī lielākā daļa musulmaņu pasaules ir brīdinājusi par šādas politikas postošajām sekām, bet velti.
Afganistānā ļoti trūkst mediķu, īpaši sieviešu, bet talibi pērn aizliedza sievietēm studēt medicīnu. Nav skaidrs, kā viņas saņems veselības aprūpi, ja kontakti ar vīriešiem ārpus ģimenes ir aizliegti.
Meitenēm aizliegts apmeklēt skolu pēc sestās klases, sievietes nedrīkst doties tālākos ceļos bez vīriešu pavadības, viņām aizliegts strādāt lielākajā daļā profesiju, tostarp bezpeļņas un humānajās organizācijās.
Talibu ieviestie aizliegumi bieži vien neatbilst Korānam. Islāma jurisprudencē ir skaidri noteikts princips – dzīvības glābšanas nolūkā ir atļauts pieskarties arī svešai sievietei.