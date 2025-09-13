Kamčatkas piekrasti satricina 7,7 magnitūdu zemestrīce
Kamčatkā 30. jūlijā jau piedzīvota 8,7 magnitūdu zemestrīce.
Kamčatkas piekrasti satricina 7,7 magnitūdu zemestrīce

Kamčatkas austrumu piekrastē sestdien izraisījusies 7,7 magnitūdu zemestrīce, pavēstīja vietējās amatpersonas.

Zemestrīces epicentrs atradies 123 kilometrus uz austrumiem no Petropavlovskas-Kamčatskas, tās hipocentrs bijis 46,8 kilometru dziļumā.

Petropavlovskā-Kamčatskā bija jūtami 4-6 magnitūdu grūdieni, paziņoja Kamčatkas novada gubernators Vladimirs Solodovs.

Varasiestādes izsludināja cunami draudus. "Lūdzu, esiet īpaši uzmanīgi, apmeklējot Halaktiriki pludmali un citas cunami apdraudētās vietas," platformā "Telegram" norādīja Solodovs.

Aptuveni divas stundas pēc zemestrīces Ārkārtas situāciju ministrijas Kamčatkas pārvalde paziņoja, ka cunami draudi ir atcelti.

Nav ziņu par postījumiem vai cietušajiem. 30.jūlija rītā Kamčatku satricināja 8,8 magnitūdu zemestrīce, kas bija spēcīgākā šajā reģionā kopš 1952.gada.

