ETP prezidents Vēbers sola atcelt plānoto iekšdedzes dzinēju spēkratu aizliegumu
Eiropas Tautas partijas (ETP) prezidenta Manfrēds Vēbers ir paziņojis, ka centīsies panākt Eiropas Savienības (ES) atteikšanos no mērķa līdz 2035.gadam pakāpeniski pārtraukt jaunu ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotu automobiļu tirdzniecību.
Ir gaidāms, ka Vēbers šoruden izteiks šādu priekšlikumu. Vēbers intervijā laikraksta "Die Welt" svētdienas izdevumam sacīja, ka sola eiropiešiem atcelt plānoto iekšdedzes dzinēju auto aizliegumu. Viņš piebilda, ka ES vajadzētu saglabāt savu klimata neitralitātes mērķi, bet ceļam uz to jāpaliek atvērtam.
Politiķis izklāstīja "četru punktu auto solījumu" Eiropai, kas ietver iekšdedzes dzinēju aizlieguma atcelšanu, virtuālas autobūves universitātes izveidošanu, un mākslīgā intelekta gigarūpnīcu izmantošanu automašīnu attīstībai. Viņš arī solīja ciešāku dialogu ar autobūves strādniekiem.
Vēbers sacīja, ka vajag labot pēdējā Eiroparlamenta termiņa "ideoloģiskās kļūdas", un aicināja sociāldemokrātus atbalstīt viņa plānu. Viņš kā pamatojumu minēja arī to, ka darbavietu aizsardzība autobūves nozarē un strādnieku uzticības iegūšana var palīdzēt palēnināt labējo populistu popularitātes kāpumu.
Saskaņā ar ES noteikumiem, kuru mērķis ir samazināt klimatam kaitīgās oglekļa emisijas, no 2035.gada 1.janvāra vairs nevarēs reģistrēt jaunus ar iekšdedzes dzinējiem aprīkotus automobiļus.