Pasaulē
Šodien 19:28
Viļņā pēc trīs dienām izdevies nodzēst ugunsgrēku sašķidrinātās gāzes rezervuārā
Viļņā piektdien ugunsdzēsējiem izdevies nodzēst liesmas sašķidrinātās gāzes rezervuārā, kur ugunsgrēks turpinājās jau trešo dienu, paziņoja Lietuvas Ugunsdzēsības un glābšanas departaments.
"Mums izdevās nodzēst liesmas degošajā rezervuārā," žurnālistiem sacīja departamenta pārstāvis Donats Gurevičs.
Tomēr ugunsgrēks pagaidām netiek uzskatīts par nodzēstu, jo turpinās gāzes noplūde trīs vietās, kas ir jāaptur, norādīja Gurevičs.
Rezervuāra dzēšana turpinājās līdz piektdienas pēcpusdienai. Cietis uzņēmuma darbinieks, kurš guvis apdegumus.
Pēc sākotnējās informācijas, ugunsgrēka iemesls bijis darba drošības noteikumu pārkāpums, paziņoja iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs.
Viļņas pašvaldība saistībā ar ugunsgrēku izsludināja vietēja mēroga ārkārtējo situāciju, kas tagad ir atcelta.