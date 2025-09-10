Viļņā ar atklātu liesmu deg gāzes cisternas - no tuvākās apkārtnes evakuēti cilvēki
Viļņas priekšpilsētā izcēlies paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks sašķidrinātās gāzes uzpildes stacijā. Liesmas šobrīd pārmetušās uz stacionāro gāzes cisternu, palielinot nopietna sprādziena risku. No tuvējās apkārtnes evakuēti cilvēki, un glābēji aicina iedzīvotājus neatvērt māju logus.
Trešdien, 10. septembrī, plkst. 9.46 Viļņas Ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma ziņojumu, ka Viļņas priekšpilsētā aizdegušies septiņas gāzes cisternas, kas pārveda kravu no uzņēmuma naftas pārstrādes rūpnīcas Mažeiķos. Plkst. 13.00 glābēji rīkoja preses konferenci, bet tā tika priekšlaicīgi pārtraukta, jo atklājās, ka liesmas izplatījušās tālāk un šobrīd tās pārmetušās arī uz stacionāro cisternu.
Viļņas varasiestādes uzsākušas iedzīvotāju evakuācija viena kilometra rādiusā no ugunsgrēka vietas. "Tuvumā nav māju, bet netālu no ugunsgrēka vietas atrodas rūpniecības objekts, kur darbojas vairāki uzņēmumi. Evakuācija tika izsludināta, veicot drošības pasākumus. Tas tiek darīts, lai, sliktākajā gadījumā, izvairītos no bēdīgām sekām," Lietuvas ziņu aģentūrai "Elta" norādīja Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Donatas Gurevičus. Pārējie iedzīvotāji, gaisa piesārņojuma dēļ, tiek aicināti neuzturēties ārpus telpām un savās dzīves vietās aizvērt logus.
"Šobrīd objektā nav iespējams izsmidzināt ūdeni - kad deg gāze, jāgaida, līdz tā izdeg. Glābēji darbojas paaugstinātas bīstamības apstākļos," norāda Gurevičus. Amatpersona arī norādīja, ka nelaimē ir cietis cilvēks, kurš ar apdeguma traumām nogādāts ārstniecības iestādē.
Kā liecina iedzīvotāju novērojumi, notikuma vietā šobrīd atrodas vismaz 10 ugunsdzēsēju ekipāžas. Papildus tam, objektā manīti arī Lietuvas pretterorisma operāciju vienības "Aro" virsnieki, un militārā atmīnēšanas automašīna, radot iedzīvotājos bažas par iespējamu diversiju.
Negadījums notika uzņēmuma "Jozita" pārraudzībā esošā teritorijā, un sašķidrinātās gāzes glabātuve ir viens no 20 Lietuvas paaugstinātas bīstamības objektiem. Gurevičus norādīja, ka patlaban deg tikai viena degvielas tvertne, bet brīdināja, ka varētu aizdegties vēl citas.