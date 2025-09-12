Polija slēgusi visas robežas ar Baltkrieviju. VIDEO
Naktī no ceturtdienas uz piektdienu Polija slēgusi visus kontrolpunktus uz robežas ar Baltkrieviju.
Robežas slēgšana saistīta ar Krievijas un Baltkrievijas militārajā mācībām "Zapad 2025", kuru aktīvā fāze sākas šodien. Mācības paredzētas līdz 16.septembrim un galvenokārt notiks Baltkrievijas teritorijā. Taču Polijas iekšlietu ministrs Marcins Kerviņskis norādīja, ka "robežas slēgšana neaprobežojas tikai ar "Zapad 2025" mācību norises laiku".
"Robeža būs slēgta uz nenoteiktu laiku un tiks atvērta tikai tad, kad situācija ļaus garantēt pilnīgu drošību," paziņoja ministrs.
"Šķiet, ka visi, kam bija šaubas par šo jautājumu, šodien viennozīmīgi atzīst, ka šis bija vajadzībām atbilstošs lēmums. Es zinu, ka dažiem tas izmaksās dārgi, bet drošība ir pirmajā vietā," komentējot robežas slēgšanu, norādīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks.
Tāpat Tusks paziņoja, ka Polija sadarbosies ar Ukrainu, lai maksimāli palielinātu aizsardzību pret Krievijas droniem. "Visi to uztver kā kopīgu lietu. Pateicoties šai solidaritātei, izskanējuši ne tikai atbalsta vārdi, bet arī nepārprotami paziņojumi par tiešu palīdzību Polijai. Es tos dzirdēju no Francijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Nīderlandes vadītājiem," ceturtdienas vakarā pēc Nacionālās drošības padomes sēdes paziņoja Tusks.
"Mēs arī sadarbosimies ar Ukrainu, lai izveidotu visefektīvāko aizsardzību pret droniem. Esam vienojušies tuvākajās stundās tikties, lai apspriestos un apmainītos ar pieredzi," paziņoja Tusks.
Komentējot iespējamo palīdzību Polijai, premjerministrs atklāja, ka Francija runā par iznīcinātājiem "Rafale", bet nīderlandieši - par pretgaisa aizsardzības "Patriot" baterijām. Lielbritānija gatavojas sadarbosies ar Franciju, lai Polijai nodrošinātu papildu pretgaisa aizsardzību, apstiprināja Tusks.
"Mēs būsim gatavi izmantot jaunākās pretdronu tehnoloģijas, un mēs nežēlosim līdzekļus. Mums ir svarīgi mūsu armijas ieteikumi. Varu apliecināt, ka Polija centīsies tērēt naudu sistēmām, kas visefektīvāk reaģēs uz draudiem. Protams, nauda nebūs šķērslis," paziņoja Tusks. Mediji iepriekš ziņoja, ka Polijas armijas pārstāvji dosies uz Ukrainu, lai apgūtu dronu notriekšanas tehnikas.