Gruzijā aizturēts prominents opozicionārs
Gruzijā ceturtdien aizturēts viens no lielākās opozīcijas partijas līderiem, varasiestādēm pastiprinot represijas pirms nākamajā mēnesī gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām.
Valsts drošības dienests paziņoja, ka aizdomās par kukuļa piedāvāšanu drošības iestāžu darbiniekiem aizturējis Apvienotās nacionālās kustības (ENM) politiskās padomes priekšsēdētāju un apcietinātā eksprezidenta Mihaila Saakašvili līdzgaitnieku Levanu Habeišvili.
Kā apgalvo drošības dienests, Habeišvili esot "apsolījis policijas un īpašo spēku darbiniekiem līdz 200 000 dolāru, ja viņi atteiksies izpildīt rīkojumus pret valdību vērstu protestu laikā vai sniegs viņam konfidenciālu informāciju".
Habeišvili aicinājumi tika atklāti pausti televīzijā un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, norāda drošības dienests.
Viņam draud četri līdz septiņi gadi cietumā.
Habeišvili aicinājis "miermīlīgi gāzt" valdību un mēģina organizēt masu demonstrācijas 4.oktobrī, kad Gruzijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kuras lielākā daļa opozīcijas partiju boikotē.
ENM priekšsēdētāja Tina Bokučava platformā "Facebook" pauda, ka Habeišvili aizturēšana "tikai pierāda režīma vājumu".
Pēdējā gada laikā varasiestādes ir aizturējušas vairākus vadošus opozīcijas pārstāvjus.
Gruzijā valda politiskā krīze kopš parlamenta vēlēšanām pagājušā gada oktobrī. Opozīcijas partijas apsūdz valdošo partiju "Gruzijas sapnis" vēlēšanu viltošanā un boikotē pašreizējo parlamenta sasaukumu. Pēc vēlēšanām valstī notika plaši protesti, un demonstrācijas turpinās joprojām, bet vairs nav tik vērienīgas.
Valdošā koalīcija tiek kritizēta par Kremļa autoritārās prakses kopēšanu un Gruzijas attālināšanu no centieniem pievienoties Eiropas Savienībai (ES).
ASV un vairākas Eiropas valstis piemērojušas sankcijas vairākām amatpersonām, kas pārstāv partiju "Gruzijas sapnis".
Gruzija kopš 2008. gada ir NATO kandidātvalsts, un dalība aliansē ir nostiprināta Gruzijas konstitūcijā. Tbilisi ir arī oficiāla ES kandidātvalsts. Tomēr Gruzijas pievienošanās process ES ir iesaldēts, jo Tbilisi pēdējā laikā novērsusies no eiropeiskās attīstības ceļa un izrāda vēlmi tuvināties Maskavai.