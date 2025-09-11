Mehiko gāzes autocisternas eksplozijā seši bojāgājušie un 90 ievainotie.
Šodien 21:19
Mehiko gāzes autocisternas eksplozijā seši bojāgājušie; vairāku ievainoto stāvoklis kritisks
Meksikas galvaspilsētā Mehiko trešdien eksplodējot sašķidrinātās naftas gāzes autocisternai, ir gājuši bojā seši cilvēki un ievainoti vismaz 90, paziņoja amatpersonas.
20 ievainoto stāvoklis ir kritisks. Sākotnēji tika ziņots par trim bojāgājušajiem.
Autocisterna ar 49 500 litru ietilpību apgāzās zem automaģistrāles viadukta Istapalapas rajonā un pēc tam eksplodēja. Saskaņā ar oficiālām ziņām autocisternas vadītājs ir nopietni ievainots un atrodas slimnīcā. Starp ievainotajiem bija bērni, tai skaitā vismaz viens zīdainis.
Mehiko mērs Klāra Brugada sacīja, ka sprādzienā ir sabojātas 18 automašīnas.
Eksplodējusī autocisterna pieder kompānijai "Gas Silza", kuras mātesuzņēmums "Tomza Group" ir lielākais sašķidrinātās naftas gāzes izplatīšanas konglomerāts Meksikā.
Ģenerālprokuratūra ir sākusi izmeklēt katastrofas cēloņus.