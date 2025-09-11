Mehiko gāzes autocisternas eksplozijā seši bojāgājušie; vairāku ievainoto stāvoklis kritisks
foto: CHINE NOUVELLE/SIPA
Mehiko gāzes autocisternas eksplozijā seši bojāgājušie un 90 ievainotie.
Pasaulē

Mehiko gāzes autocisternas eksplozijā seši bojāgājušie; vairāku ievainoto stāvoklis kritisks

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Meksikas galvaspilsētā Mehiko trešdien eksplodējot sašķidrinātās naftas gāzes autocisternai, ir gājuši bojā seši cilvēki un ievainoti vismaz 90, paziņoja amatpersonas.

Mehiko gāzes autocisternas eksplozijā seši bojāgāj...

20 ievainoto stāvoklis ir kritisks. Sākotnēji tika ziņots par trim bojāgājušajiem.

Autocisterna ar 49 500 litru ietilpību apgāzās zem automaģistrāles viadukta Istapalapas rajonā un pēc tam eksplodēja. Saskaņā ar oficiālām ziņām autocisternas vadītājs ir nopietni ievainots un atrodas slimnīcā. Starp ievainotajiem bija bērni, tai skaitā vismaz viens zīdainis.

Mehiko mērs Klāra Brugada sacīja, ka sprādzienā ir sabojātas 18 automašīnas.

Eksplodējusī autocisterna pieder kompānijai "Gas Silza", kuras mātesuzņēmums "Tomza Group" ir lielākais sašķidrinātās naftas gāzes izplatīšanas konglomerāts Meksikā.

Ģenerālprokuratūra ir sākusi izmeklēt katastrofas cēloņus.

Tēmas

Meksika

Citi šobrīd lasa