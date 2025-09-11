Eiropas Komisija izlēmusi nepiešķirt Ungārijai subsīdijas jaunu kodolreaktoru būvniecībai
Eiropas Savienības (ES) Tiesa ceturtdien atcēla Eiropas Komisijas (EK) lēmumu, ar kuru tika apstiprināta Ungārijas valsts atbalsta sniegšana divu jaunu kodolreaktoru būvniecībai Pakšas atomelektrostacijā (AES).
ES augstākās tiesas tiesneši secinājuši, ka EK bija jāpārbauda ne tikai atbilstība ES noteikumiem par valsts atbalstu, bet arī atbilstība ES publiskā iepirkuma noteikumiem.
Tādējādi ar šo spriedumu ir atcelts ES otras augstākās tiesas spriedums, ar kuru tika noraidīta Austrijas sūdzība par EK pieņemto lēmummu.
Ņemot vērā šo ES Tiesas spriedumu, tagad nav skaidrs, kā kodolreaktoru būvniecība tiks īstenota. EK sākotnēji valsts subsīdiju piešķiršanu Pakšas AES paplašināšanai apstiprināja 2017. gadā, taču šīs subsīdijas bijušas pretrunīgas.
Desmit miljardus eiro jeb 80% no būvniecības izmaksām paredzēts finansēt ar Krievijas valsts banku piešķirtiem aizdevumiem. Turklāt būvniecības darbu veikšanu paredzēts uzticēt Krievijas valsts kodolenerģētikas kompānijai "Rosatom".
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados uzbūvētā Pakšas AES ir Ungārijas vienīgā atomelektrostacija un nodrošina apmēram 40% no Ungārijas elektroenerģijas patēriņa.
Ungārija plāno uzbūvēt divus jaunus reaktorus un iedarbināt tos līdz 2030. gadam, divkāršojot AES jaudu. Jauno reaktoru būve ir daļa no 2014. gadā noslēgta līguma starp Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu un Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Nacionālās drošības apsvērumu dēļ līguma saturs noslepenots uz 30 gadiem. Kritiķi bažījas, kas šāda slepenība var maskēt korupciju.