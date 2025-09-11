Gāzes cisternas Viļņā vēl joprojām ir liesmās - par notikušo uzsākta izmeklēšana
Viļņas priekšpilsētā jau otro dienu liesmas neatstājas no sašķidrinātās gāzes rezervuāra. Dažās tvertnēs degšana joprojām ir nekontrolēta un varasiestādes par notikušo uzsākušas izmeklēšanu.
Jau ziņots, ka trešdien ap plkst. 09.46 Viļņas priekšpilsētā izcēlās paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks sašķidrinātās gāzes rezervuārā, kā dēļ Lietuvas galvaspilsētā tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Sākotnēji bija aizdegušās septiņas gāzes cisternas, kas pārveda kravu no uzņēmuma naftas pārstrādes rūpnīcas Mažeiķos. Bet vēlāk tika ziņots, ka liesmas pārmetušās arī uz stacionāro cisternu.
"Šobrīd joprojām ir divi ugunsgrēka avoti, taču liesmas vairs nav tik intensīvas. Bīstamā zona ir samazināta 250 metru rādiusā no degšanas vietas," Lietuvas ziņu aģentūrai "Elta" norāda Ugunsdzēsības un glābšanas departamenta pārstāvis Donatas Gurevičius.
Tikmēr departamenta vadītājs Renatas Požela uzsver, ka "dažās tvertnēs degšana joprojām ir nekontrolēta un ugunsgrēks vēl joprojām nav lokalizēts". "Tvertnes tiek atdzesētas, un tiek mēģināts identificēt bojātos cauruļvadus. Mēs apsveram iespēju izvadīt gāzi, lai tā nedegtu. Tas būtu loģisks solis. Tomēr lēmums par to vēl nav pieņemts," norāda Požela, piebilstot, ka pagaidām nav zināms, cik daudz gāzes būtu jāeksportē, vai kas to varētu paveikt.
Par notikušo uzsākta pirmstiesas izmeklēšana, lai noskaidrotu ugunsgrēka cēloni. Izmeklēšana uzsākta pēc Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa 187. panta 2. daļas par mantas bojāšanu vai iznīcināšanu. Jau ziņots, ka incidentā cieta kāds 1976. gadā dzimis darbinieks, kurš ar smagiem apdegumiem nogādāts ārstniecības iestādē.