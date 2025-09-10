"Krievi pārbauda, kas ir iespējams" - Zelenskis kritizē Rietumus un pasaules līderus par rīcības trūkumu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien kritizēja Rietumus un pasaules līderus par rīcības trūkumu, reaģējot uz Krievijas dronu ielaušanos Polijas gaisa telpā.
“Paziņojumu ir bijis vairāk nekā pietiekami, bet līdz šim trūcis rīcības. Krievi pārbauda, kas ir iespējams. Viņi pārbauda reakciju. Viņi fiksē, kā rīkojas NATO valstu bruņotie spēki,” savā ikvakara uzrunā sacīja Zelenskis.
Jau ziņots, ka naktī uz trešdienu Polijas gaisa telpā ielauzās vairāki Krievijas uzbrukuma droni, no kuriem tie, kas radīja tiešus draudus, tika notriekti.
“Ukraina ir piedāvājusi Polijai palīdzību ar nepieciešamajiem pretpasākumiem. Neviens nevar garantēt, ka nebūs simtiem, ja jau ir desmitiem dronu. Aizsardzību var nodrošināt tikai kopīgi Eiropas spēki. Mēs esam gatavi palīdzēt ar tehnoloģijām, apkalpes apmācību un nepieciešamo izlūkošanu,” pavēstīja Zelenskis.
Viņš piebilda, ka šobrīd Krievija nav saņēmusi stingru reakciju no pasaules līderiem.
“Ukraina ierosina koordinētu, pārdomātu, kopīgu gaisa telpas aizsardzību. Mēs esam iepazīstinājuši savus partnerus ar to, kā to īstenot. Detaļas ir skaidras — kā neļaut karam izplesties un kā apturēt Krievijas soļus eskalācijas virzienā. Kopīgie spēki tam ir pilnīgi pietiekami,” uzsvēra Zelenskis.