Joprojām neatrisinātā mistērija: par notikušajām briesmām liecina vien video no pazudušo meiteņu kameras
2014. gada martā divas holandietes, Krisa Kremere (21) un Lisanne Frūna (22), devās uz Panamu, lai piedalītos brīvprātīgo projektā un izpētītu jaunu pasaules daļu. Viņas bija gudras, piedzīvojumu kāras un pilnas dzīvesprieka.
Aprīlī viņas nolēma doties pārgājienā pa "El Pianista" taku - populāru maršrutu, kas ved dziļi Panamas džungļos. Viņas vairs neatgriezās.
Dienas gāja, un viņu ģimenes kopā ar vietējo policiju sāka meklēšanu - vispirms ar brīvprātīgajiem, pēc tam izmantojot helikopterus un suņus. Taču meitenes neatrada.
Vairāk nekā divus mēnešus vēlāk vietējā sieviete netālu no upes atrada Lisannes mugursomu. Tajā bija viņu abi telefoni, digitālā kamera un Lisannes pasi - dīvaini tīra, neskatoties uz lietu un džungļu apstākļiem.
Fotoattēlos redzamas meitenes sākumā smaidošas pārgājiena sākumā, bet vēlāk - dziļi mežā, izbijušās un apmaldījušās.
Drīz pēc tam tika atrastas kaulu atliekas un apģērbs, tostarp Krisas iegurnis un pēda, kas vēl bija zābakā. Testi apstiprināja, ka atrastās ķermeņa daļas pieder Krisai un Lisannei.
Kas tieši notika, joprojām paliek noslēpums. Daži uzskata, ka viņas apmaldījās un nomira no traumām vai bada. Citi domā, ka noticis kaut kas ļaunāks - iespējams, negadījums ar vietējiem vai ļaunprātīga rīcība. Tomēr skaida nāves cēloņa versija nav apstiprināta.