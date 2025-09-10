Putinu uztrauc problēmas, kas saistītas ar vīriešu atgriešanos no kara Ukrainā
Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu uztrauc problēmas, kuras varētu radīt masveidīga vīriešu atgriešanās no kara Ukrainā, vēsta ziņu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz ekspertiem un trim Kremlim tuviem anonīmiem avotiem.
Visi avoti sacīja, ka pats Putins apsver karavīru masveida atgriešanās perspektīvu, starp kuriem ir ievērojams skaits par smagiem vardarbīgiem noziegumiem notiesāto, kā "potenciālu risku, kuru viņš grib rūpīgi pārvaldīt, lai novērstu sabiedrības un viņa uzbūvētās politiskās sistēmas destabilizāciju".
Putins saskata risku, ka varētu attīstīties procesi, kādi notika Krievijā ar Afganistānas kara veterāniem. Pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados daudzi no viņiem iekļāvās organizētās noziedzības grupējumos.
Daudzi no bijušajiem karavīriem "nekad" nespēs nopelnīt tik daudz, cik viņiem maksā aktīvā armijā, atzina viens no avotiem. Cits avots sacīja, ka kara veterānu masveidīga atgriešanās var būt bīstama arī Krievijas politiskajai sistēmai. Trešais avots sacīja, ka Putinam ir nopietna attieksme pret paša pasludināto politiku vervēt kara veterānus kā kandidātus vēlētām varas institūcijām.
Kremlis, Krievijas Aizsardzības ministrija un Tieslietu ministrija atturējās komentēt šo ziņu.
Ukrainā karojošo Krievijas karavīru skaits tālu pārsniedz astoņus gadus ilgušā Afganistānas kara veterānu skaitu. Saskaņā ar britu politologa un speciālista Krievijas jautājumos Marka Galeoti aplēsēm 2025.gada sākumā šajā karā Krievijas pusē piedalījās "iespējams, vairāk nekā pusotrs miljons vīriešu un sieviešu". Apmēram 700 tūkstoši karavīru ir frontē arī pašlaik, balstoties uz paša Putina nosauktu skaitu.
120 līdz 180 tūkstoši cilvēku aizgāja karā no Krievijas cietumiem, ziņo "Reuters", balstoties uz Krievijas Federālā sodu izpildes dienesta datiem un Ukrainas izlūkdienesta vērtējumu.