Eiropas lielvalstis nosoda Izraēlas triecienus Katarā
Francija, Lielbritānija un Vācija otrdien nosodīja Izraēlas gaisa triecienus palestīniešu teroristiskās organizācijas "Hamas" vadībai Kataras galvaspilsētā Dohā.
Francijas prezidents Emanuels Makrons platformā "X" nosauca šos triecienus par "nepieņemamiem neatkarīgi no motīva" un piebilda, ka "nedrīkst ļaut karam izplatīties reģionā".
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers platformā "X" paziņoja, ka ar šo uzbrukumu ir pārkāpta Kataras suverenitāte un tiek riskēts ar "tālāku eskalāciju" nestabilajā reģionā.
"Es nosodu Izraēlas triecienus Dohai (..) Prioritātei ir jābūt tūlītējam pamieram, ķīlnieku atbrīvošanai un milzīgam [humānās] palīdzības [piegāžu] pieaugumam uz Gazu," rakstīja Stārmers. "Tas ir vienīgais risinājums ceļā uz ilgstošu mieru."
"Hamas" paziņoja, ka šajos triecienos ir nogalināti seši cilvēki, tai skaitā Kataras Iekšējās drošības spēku kaprālis un "Hamas" augstākā pārstāvja ārzemēs, vecākā sarunvedēja Halila al Haijas dēls un personāla vadītājs, bet grupējuma galvenie līderi palikuši dzīvi.
Atbildot uz nosodījumu no Francijas un Lielbritānijas puses, Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vainoja kritiķus, ka tie aizmirsuši "Hamas" asiņaino uzbrukumu Izraēlai 2023. gada 7. oktobrī.
"Liela daļa pasaules, tai skaitā liela daļa demokrātiskās pasaules vai vismaz valdību, ir apkaunojošā kārtā aizmirsuši 7. oktobri," Netanjahu paziņoja ASV vēstniecības pasākumā Jeruzalemē.
"Bet es neaizmirstu, un Izraēla nekad neaizmirsīs," piebilda Netanjahu.
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls nosauca Izraēlas triecienus par "nepieņemamiem".
"Izraēlas uzbrukums Dohai ne tikai pārkāpj Kataras teritoriālo suverenitāti, bet arī apdraud visus mūsu centienus nodrošināt ķīlnieku atbrīvošanu. Katara spēlē svarīgu lomu centienos panākt pamieru un nodrošināt ķīlnieku atbrīvošanu. Es steidzami aicinu darīt visu, lai beidzot panāktu pamieru un ļautu ķīlniekiem atgriezties pie savām ģimenēm," sacīja Vādefuls.
Viņš gan piebilda, ka "pašreizējā eskalācija ir (..) "Hamās" riebīgā teroristiskā uzbrukuma Izraēlai 2023. gada 7. oktobrī rezultāts".
"Izraēlas gaisa trieciens "Hamas" līderiem Dohā šodien pārkāpj starptautiskās tiesības un Kataras teritoriālo integritāti, un riskē ar tālāku vardarbības eskalāciju reģionā," paziņoja Eiropas Komisijas preses sekretārs Anuars el Anuni.
Itālijas premjerministre Džordža Meloni platformā "X" pauda "Itālijas atbalstu visiem centieniem izbeigt karu Gazā".
"Itālija vēl arvien ir pret jebkāda veida eskalāciju, kas varētu tālāk saasināt krīzi Tuvajos Austrumos," paziņoja Meloni.