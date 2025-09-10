Krievu droni lido uz Polijas pilsētām, brīdina Ukrainas gaisa spēki
foto: Aleksandr Gusev/PACIFIC P/SIPA
Irānā izveidotā kamikazes drona "Shahed-136" (Krievijā pārveidots par "Geraņ-2") siluets. Šos dronus Krievij intensīvi izmanto uzbrukumiem Ukrainas pilsētām
Krievu droni lido uz Polijas pilsētām, brīdina Ukrainas gaisa spēki

Nils Zālmanis

Polijas un NATO sabiedroto lidmašīnas pacēlās gaisā trešdienas agrā rītā, lai nodrošinātu Polijas gaisa telpas drošību, pēc tam, kad Ukrainas gaisa spēki brīdināja, ka Krievijas droni ir ielidojuši Polijas gaisa telpā.

“Polijas un sabiedroto lidmašīnas veic operācijas mūsu gaisa telpā, savukārt virszemes gaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas ir visaugstākajā gatavības stāvoklī,” teikts Polijas operatīvās pavēlniecības paziņojumā "X" mikroblogošanas vietnē.

Iepriekš Ukrainas gaisa spēki vēstīja “Telegram”, ka krievu droni lido uz rietumiem Polijas pilsētas Zamoscas virzienā. Pagaidām nav zināms, cik daudz dronu atrodas Polijas gaisa telpā. Ukrainas mediji ziņoja, ka vismaz viens drons lido uz Polijas dienvidrietumu pilsētu Žešovu netālu no Ukrainas robežas, vēsta "Reuters". Tiek ziņots, ka draudu dēļ slēgta Žešovas lidosta.

