Krievu droni lido uz Polijas pilsētām, brīdina Ukrainas gaisa spēki
Polijas un NATO sabiedroto lidmašīnas pacēlās gaisā trešdienas agrā rītā, lai nodrošinātu Polijas gaisa telpas drošību, pēc tam, kad Ukrainas gaisa spēki brīdināja, ka Krievijas droni ir ielidojuši Polijas gaisa telpā.
🚨MAJOR BREAKING: Russian drones have reportedly crossed into Polish airspace as they carried out large-scale overnight strikes on Ukraine, putting the Polish city of Zamość under threat.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) September 9, 2025
Polish authorities closed Rzeszów Airport, a key logistics hub for Western military aid to… pic.twitter.com/Z3pNtbWSV9
“Polijas un sabiedroto lidmašīnas veic operācijas mūsu gaisa telpā, savukārt virszemes gaisa aizsardzības un radaru izlūkošanas sistēmas ir visaugstākajā gatavības stāvoklī,” teikts Polijas operatīvās pavēlniecības paziņojumā "X" mikroblogošanas vietnē.
❗️Uwaga, w nocy z 9 na 10 września 2025 r. Federacja Rosyjska wykonuje kolejne zmasowane uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 9, 2025
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.… pic.twitter.com/fPscFKE7Cx
Iepriekš Ukrainas gaisa spēki vēstīja “Telegram”, ka krievu droni lido uz rietumiem Polijas pilsētas Zamoscas virzienā. Pagaidām nav zināms, cik daudz dronu atrodas Polijas gaisa telpā. Ukrainas mediji ziņoja, ka vismaz viens drons lido uz Polijas dienvidrietumu pilsētu Žešovu netālu no Ukrainas robežas, vēsta "Reuters". Tiek ziņots, ka draudu dēļ slēgta Žešovas lidosta.