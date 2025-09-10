Glamūrīga 23 gadus veca britu studente Dubaijā notiesāta uz mūžu un nosūtīta uz cietumu, ko dēvē par vietējo Alkatrazu
Jaunai jurisprudences studentei piespriests mūža ieslodzījums bēdīgi slavenajā Dubaijas cietumā, kur bieži notiek izvarošanas, ir ļoti nepietiekama medicīniskā aprūpe un ārkārtīgi ierobežots kontakts ar tuviniekiem.
Pēc notiesātās mātes teiktā, meita vienkārši nokļuva nepareizā laikā nepareizā vietā - viņas dzīve ir pārvērtusies īstā ellē.
23 gadus vecā Mia O'Braiena stājās Dubaijas tiesas priekšā - pilsētas, ko nereti dēvē par zelta metropoli -, pēc tam kad viņas drauga dzīvoklī kratīšanas laikā tika atrasti 50 grami kokaīna aptuveni 3400 eiro vērtībā.
Arestētā Mia apgalvoja, ka neko nav zinājusi par narkotikām, taču tiesa tomēr atzina viņu par vainīgu. Meitenei piesprieda mūža ieslodzījumu, kas saskaņā ar Dubaijas likumiem nozīmē 25 gadus cietumā. Turklāt viņai tika noteikts arī liels naudas sods, ziņo "New York Post".
Cietums, kurā Miai būs jāizcieš sods, ir bēdīgi slavens Dubaijas centrālais cietums "Al-Aweer", kas pazīstams ar savu nežēlību un bieži tiek salīdzināts ar amerikāņu Alkatrazu. Medicīniskā aprūpe tur praktiski nav pieejama, pārtikas kvalitāte ir ļoti zema, bet saziņa ar tuviniekiem ir stingri ierobežota un pilnībā kontrolēta.
Uz apcietinājuma apstākļiem, kas vairākkārt piesaistījuši cilvēktiesību aizstāvju uzmanību, ietekmi atstāj vardarbība, pazemojumi un medicīniskās aprūpes nolaidība. Mia vienā kamerā dzīvo kopā ar vēl sešām sievietēm un guļ uz plāna matrača tieši uz grīdas.
Mias māte meitas situāciju raksturo kā īstu elli, uzsverot, ka Mia vienmēr bijusi likumpaklausīga un nekad iepriekš nav nonākusi konfliktā ar likumu. Pēc viņas teiktā, meita vienkārši nokļuva nepareizā laikā nepareizā vietā - ciemojoties pie drauga un viņa draudzenes, kad dzīvoklī tika veikta policijas kratīšana.
Šis notikums kļuva par smagu pārbaudījumu visai ģimenei, īpaši Mias mātei, kura notikušo nosauca par "muļķīgu kļūdu" un piebilda, ka meita vienmēr sapņojusi par karjeru jurisprudencē. Arests un piespriestais sods ģimenei nesis ne tikai milzīgu emocionālu triecienu, bet arī praktiskas grūtības.
"Viņa tiesā sacīja, ka nav vainīga, taču, protams, šajā valstī tiesu sistēma nav taisnīga - viņas argumenti vispār netika ņemti vērā, un viņu atzina par vainīgu. Mēs esam ļoti satriekti par šo lēmumu," žurnālistiem stāstīja Mias māte, piebilstot, ka viss tiesas process notika arābu valodā.
"Mia nesaprot arābiski, viņa vispār neko nesaprata - kā kaut kas tāds vispār var būt?" Mias māte sākusi patstāvīgu līdzekļu vākšanu, lai segtu advokātu izmaksas, ceļojumus un cietuma apmeklējumus. Viņa cer, ka finansiālais atbalsts palīdzēs aizsargāt meitas tiesības un ļaus ģimenei biežāk apciemot Miu.
Neskatoties uz smagajiem apstākļiem, māte cenšas uzturēt meitas garu, iedrošinot viņu nezaudēt ticību taisnīgumam.
Dubaijā valda nulles tolerance pret noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām. Apvienotajos Arābu Emirātos ir vieni no visstingrākajiem narkotiku likumiem pasaulē, un par šādiem pārkāpumiem tiek piemēroti bargi sodi - tostarp gari cietumsodi un lieli naudas sodi.