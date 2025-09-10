Ēriks Stendzenieks nav šķīries ar sievu, bet deklarē partnerattiecības ar citu
Rīgas domes jaunievēlētais deputāts Ēriks Stendzenieks samulsinājis ar savu amatpersonas deklarāciju – tajā norādīts, ka viņš ir laulībā ar mākslinieci Gitu Šmiti, bet partnerattiecībās ar sociālu problēmjautājumu aktīvisti Jolantu Kalniņu-Levinu.
Žurnālam "Kas Jauns" sazinoties ar Ēriku Stendzenieku un taujājot, kā gadījies, ka deputāts ir oficiālā laulībā ar vienu sievieti un partnerībā ar citu sievieti, viņš, ilgi nedomājot, izvēlas atbildēt, ka esot nesen pieņēmis islāma reliģiju, kurā daudzsievība esot pilnīgi okay.
Kā zināms, tad islāma reliģijā vīrietim iespējamas četras sievas, bet katru nākamo var precēt vien tad, ja iepriekšējā devusi atļauju un viņu apmierina vīra piedāvātais finansiālais nodrošinājums. “Islāmā viss vienkārši – kāds nepatīk, nošauj vai nomet no jumta. Problēmas risina ātri un vienkārši, un tas mani uzrunā. Vissimpātiskākā no visām ticībām. Ja daudz kāds runā un viss piegriežas, tad paņem viņu un uzlaiž gaisā tirgus laukumā,” zina teikt jaunizceptais deputāts. Taujāts, kurā mošejā tad pieņēmis islāmu, Stendzenieks apgalvo, ka “bijis piedzēries un vairs neatceras, kurā brīdī viņam tā galva tika nogriezta”: “Es tik zinu, ka no rīta bija apbindēts krāns – tad acīmredzot tas bija noticis.”
Stendzenieks liek noprast, ka oficiāli gan nekādu partnerattiecību statusu pie notāra ar Jolantu reģistrējis nav. Tiesa, to, kas īsti jāraksta amatpersonas deklarācijā, arī deputātam kopš stāšanās amatā, šķiet, nav sanācis noskaidrot: “Tur droši vien ieraksta patieso situāciju, kāda tā ir. Neesmu šķīris laulību, bet partnerattiecībās esmu ar citu,” to tad nu arī Stendzenieks oficiālos papīros izvēlējies deklarēt.