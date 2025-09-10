Latvijas iedzīvotājus brīdina par risku zaudēt daļu no savas nākotnes pensijas
Galvenie faktori, kas motivētu Latvijas iedzīvotājus regulāri pārbaudīt savus pensiju uzkrājumus, ir skaidra informācija par pensiju sistēmas darbību un ērta piekļuve pensijas kontam.
Uz to "CBL Asset Management" veiktajā aptaujā norādīja gandrīz puse (47%) respondentu, savukārt tikai ceturtdaļa (25%) atzina, ka viņus motivētu kāda papildu motivācija vai atlīdzība.
Datu analīze rāda, ka sievietes (51%) biežāk nekā vīrieši (42%) uzsver šādas informācijas nozīmīgumu, kamēr iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem (31%) salīdzinoši biežāk sagaida dažādus stimulus vai bonusus. Jaunieši (10%) biežāk nekā citas vecuma grupas norāda, ka viņiem svarīgi ir draugu vai kolēģu ieteikumi.
"Sabiedrībā nereti pastāv priekšstats, ka 2. pensiju līmeņa kapitāls attīstās pats no sevis un tā ienesīgumu ietekmēt nav iespējams, taču tas neatbilst patiesībai. Uzkrājumi 2. pensiju līmenī ir viens no lielākajiem personīgajiem aktīviem iedzīvotāju dzīvē, un, ja tiem netiek pievērsta uzmanība, var zaudēt būtisku daļu no nākotnes ienākumiem. Lielākā kļūda ir nedarīt neko," uzsver bankas "Citadele" meitasuzņēmuma "CBL Asset Management" valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgailis.
Viņš skaidro, ka pensiju uzkrājumu veidošanas mehānisms ir vienkāršs: katru mēnesi 5% no sociālajām iemaksām tiek pārskaitīti uz personas 2. pensiju līmeņa individuālo kontu un ieguldīti finanšu tirgos.
Šos līdzekļus pārvalda licencētas ieguldījumu pārvaldīšanas sabiedrības, un pašiem iedzīvotājiem ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko ieguldījumu stratēģiju - konservatīvāku vai aktīvāku - atkarībā no riska līmeņa un izmantotajiem finanšu instrumentiem.
Savus 2. līmeņa pensiju uzkrājumus iespējams pārbaudīt portālā "www.latvija.lv" un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA).
Purgailis norāda, ka daudziem iedzīvotājiem joprojām trūkst zināšanu par pensiju sistēmas darbību. To apliecina arī aptaujas rezultāti, kas rāda, ka daudzi nezina, kā pārbaudīt savus uzkrājumus 2. pensiju līmenī. Tāpēc ir svarīgi skaidrot sistēmas būtību un sniegt vienkāršas, saprotamas atbildes uz praktiskiem jautājumiem, lai cilvēki varētu pieņemt pārdomātus lēmumus par savu finansiālo nākotni.