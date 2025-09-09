Polija pilnībā slēgs robežu ar Baltkrieviju, kamēr tā ar Krieviju demonstrēs muskuļus "Zapad" manevros. Pēc iepriekšējiem manevriem Krievija iebruka Ukrainā
Gaidāmo Krievijas un Baltkrievijas militāro manevru "Zapad 2025" dēļ Polija slēgs robežu ar Baltkrieviju, otrdien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Rīkojums par robežas slēgšanu stāsies spēkā pusnaktī naktī uz piektdienu un attieksies arī uz dzelzceļa satiksmi, norādīja premjers.
"Mēs saskaramies ar aizvien lielāku Krievijas un Baltkrievijas provokāciju skaitu," viņš piebilda. Tusks pauda, ka manevri ietvers simulācijas, kurās mērķis būs Suvalku koridors - Polijas un Lietuvas robežas apvidus.
Manevri "Zapad" notiks no 12. līdz 16.septembrim. Maskava un Minska šiem manevriem sāka gatavoties jau gada sākumā.
Zīmīgi, ka Krievijas 2022. gada 24. februāra invāzija Ukrainā sekoja dažas dienas pēc kopīgajiem manevriem Baltkrievijā "Sojuznaja rešimostj", kaut gan abu agresorvalstu amatpersonas līdz pēdējam brīdim kategoriski noliedza jebkādas invāzijas plānus un stāstīja par armijas vienību atvilkšanu, kas, protams, izrādījās meli.
Tad Baltkrievijas aizsardzības ministra palīgs starptautiskās militārās sadarbības jautājumos Valērijs Revenko sacīja, ka iesaistīto karavīru skaits "pārsniegs 13 000 cilvēku". Tiesa, vēlāk Baltkrievijas aizsardzības ministrs Viktors Hreņins pauda - "lai mazinātu spriedzi", "Zapad 2025" vēriens tiks samazināts un manevri pārcelti dziļāk iekšzemē.
Mediji vēsta, ka tiks izmēģinātas jaunās Krievijas vidējā darbības rādiusa raķetes "Orešņik", ko potenciāli var aprīkot ar kodolgalviņām.
Polijas attiecības ar Baltkrieviju strauji pasliktinājušās kopš 2021. gada, kad, atriebjoties kaimiņvalstīm par opozīcijas atbalstīšanu, Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko sāka veicināt migrantu masveida ievešanu no Tuvajiem Austrumiem, lai viņus nogādātu pie Polijas robežas, kur to vardarbīgie pūļi ilgstoši centās ielauzties Polijas teritorijā, bet pēc tam regulāri centās iekļūt arī Lietuvā un Latvijā. Spriedze vēl vairāk pastiprinājās, kad Lukašenko aktīvi atbalstīja Krievijas sākto invāziju Ukrainā un vēlāk savā teritorijā ieveda krievu kodolieročus. Lukašenko pastāvīgi draud Polijai un citiem Rietumu kaimiņiem, vienlaikus žēlojoties, ka tās grasās Baltkrievijai uzbrukt.