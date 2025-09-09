VIDEO: Meksikā kravas vilciens lielā ātrumā ietriecas divstāvu autobusā un pārrauj to uz pusēm
Meksikā 8. septrembrī kravas vilciens ietriecies divstāvu autobusā. Satiksmes negadījumā gājuši bojā vismaz 10 cilvēki un 41 ievainots, ziņo varas iestādes.
Avārija notika noliktavu un fabriku zonā Atlakomulko pilsētā aptuveni 130 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Mehiko. Autobuss sadursmē tika pārrauts uz pusēm.
Meksikas civilās aizsardzības aģentūra paziņoja, ka varas iestādes vēl turpina strādāt avārijas vietā. Valsts prokuratūra paziņoja, ka ir uzsākusi izmeklēšanu.
Sociālo mediju platformās cirkulēja video, kurā autobuss dzīvā satiksmē lēni šķērso dzelzceļa sliedes un tā vidū pēkšņi ietriecas ātri braucošs vilciens.
Vilciena operators "Canadian Pacific Kansas City" izplatīojis paziņojumu, kurā izteica līdzjūtību upuru ģimenēm un brīdināja vadītājus ievērot dzelzceļa apstāšanās zīmes, lai "izvairītos no šīm traģiskajām situācijām".
Gan autobusu, gan vilcienu kompānija sadarbojas ar varas iestādēm, kas izmeklē incidentu.
Desmitiem ievainoto cilvēku, kas izvilkti no vraka, ir nogādāti vietējās slimnīcās.
Avārijas vietā uzņemtajos attēlos redzamas autobusa jumta daļas, saplīsis priekšējais vējstikls un aizmugure ir pazudusi.
Meksikas štata ģenerālprokurora birojs paziņoja, ka bojā gājušas septiņas sievietes un trīs vīrieši, bet daži no ievainotajiem atrodas smagā stāvoklī, ziņo "Reuters".
Šī Meksikā šogad nav pirmā nāvējošā autobusa avārija.
Maijā Meksikas centrālajā daļā vismaz 21 cilvēks gāja bojā avārijā, kurā bija iesaistīts autobuss, autocisterna un furgons, ziņo amatpersonas.
Februārī vismaz 41 cilvēks gāja bojā avārijā, kurā bija iesaistīts autobuss Meksikas dienvidos, paziņoja Tabasko štata valdība.