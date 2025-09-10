Ķīna sarīko nepatīkamu pārsteigumu Eiropai: Pekina nolēmusi sāpīgi sodīt ES par muitas tarifiem elektroautomašīnām
Ķīna ieviesusi muitas tarifus līdz pat 62% apmērā cūkgaļai no Eiropas Savienības valstīm. Šis Pekinas lēmums ir atbilde uz Eiropas Savienības noteiktajiem tarifiem Ķīnas elektroautomobiļu importam.
Laikraksts "Financial Times" vēsta, ka, pēc Ķīnas Tirdzniecības ministrijas datiem, "provizoriskie rezultāti vairāk nekā gadu ilgā izmeklēšanā liecina, ka Eiropas cūkgaļa un no tās iegūtie produkti tiek pārdoti par dempinga cenām, kas nodara būtisku kaitējumu attiecīgajai vietējai rūpniecībai."
Ministrija paziņojusi par pagaidu muitas tarifu ieviešanu 15,6% līdz 62,4% apmērā. Pekina pieņēma šo lēmumu laikā, kad Eiropas cūkkopji cieš no inflācijas, cenu krituma un eksporta samazināšanās - no 2020. līdz 2024. gadam eksports sarucis par divām trešdaļām, līdz 4,3 miljoniem tonnu.
Zemnieki saskaras arī ar importa pieaugumu. Brisele piedāvājusi ASV bezmuitas kvotu 25 000 tonnu apmērā gadā jaunā tirdzniecības nolīguma ietvaros. Turklāt ir noteiktas 15% muitas maksas ES eksportam uz ASV, kas 2024. gadā sasniedza vairāk nekā 700 miljonus ASV dolāru.
Apstiprināšanai ir iesniegts arī Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgums ar MERCOSUR bloku, kas ļaus Dienvidamerikas valstīm bez muitas nodokļiem eksportēt vēl 25 000 tonnu produkcijas.
Eiropas Savienība ir otrais lielākais cūkgaļas ražotājs pasaulē pēc Ķīnas un lielākais eksportētājs. Vadošie ražotāji Eiropā ir Vācija, Spānija un Francija.
Savukārt Latvijas cūkkopji cieš no Āfrikas cūku mēra. Kā rakstīts iepriekš, uzliesmojumi notiek viens pēc otra.