Kā Krievijas "ēnu flote" palīdz apiet sankcijas un kāpēc tik svarīgi to apturēt?

Cenu griestu apiešana palielina Krievijas ieņēmumus no starptautiskajā tirgū pārdotās naftas, norāda eksperti. Lai gan pirmajā pusgadā pēc cenu griestu noteikšanas Krievijas ieņēmumi no naftas eksporta krasi samazinājās, pēdējo 18 mēnešu laikā tie atkal palielinājušies. Tā rezultātā krievu naftas cenas starpība, salīdzinot ar "Brent" markas jēlnaftu, kas kalpo par starptautisko standartu, sarukusi no 35 līdz 10 dolāriem. Tādējādi Krievijas ienākumi no naftas tirdzniecības nav vien saglabājušies kādreizējā līmenī, bet pat pieauguši.