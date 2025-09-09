Noskaidrotas 10 labākās Eiropas lidostas. Viena no tām - pavisam netālu no Rīgas
Īsas rindas, garšīgs ēdiens un reisi, kas pienāk laikā – tā izskatās labākās Eiropas lidostas. Kā liecina jaunākie dati, divas no tām atrodas tepat Skandināvijā.
Analītiskais projekts “Hoppa”, kas specializējas transfēru salīdzināšanā lidostās, izpētījis, kurām Eiropas lidostām var uzticēties, bet kurām – nē. Reitingā tika iekļauti dati par vidējo reisu kavēšanās laiku, atcelto lidojumu daļu, rindu garumu uz kontroli, atpūtas telpu pieejamību un ērtām sēdvietām. Par katru kritēriju tika piešķirti punkti, pēc tam aprēķināts kopējais vērtējums 10 ballu skalā.
Labākā lidosta Eiropā, apvienojot visus rādītājus, izrādījās Kopenhāgena. Tā saņēma gandrīz ideālu vērtējumu – 9,5 no 10, uzrādot lieliskus rezultātus visās kategorijās. Vidējā izlidošanas kavēšanās tur ir tikai 8 minūtes, ielidošanas – 9 minūtes. Ja tomēr nākas aizkavēties, ēdināšanas izvēle ir iespaidīga – lidostā darbojas 40 restorāni, kafejnīcas un bāri.
Otro vietu ar tikpat augstu vērtējumu ieņēma Stokholmas Arlandas lidosta, kas atrodas vien 400 kilometru attālumā no Rīgas. Vidējais izlidošanas kavējums šeit ir nedaudz lielāks – 8,3 minūtes, toties autostāvvieta ir pieejama par pieņemamām cenām, un starp ērtībām ir arī aptieka un kapela.
Trešajā vietā ierindojās Spānijas Palma de Maljorkas lidosta ar vērtējumu 9,3. Vidējais ielidošanas kavējums tur ir tikai 6,8 minūtes, bet rādītājus uzlaboja nesen veikta plaša rekonstrukcija.
2025. gada 10 labākās Eiropas lidostas pēc “Hoppa” vērtējuma:
Kopenhāgena — 9,5
Stokholma — 9,5
Palma de Maljorka — 9,3
Madride — 9,2
Minhene — 8,8
Parīze — 8,8
Budapešta — 8,5
Roma — 8,4
Diseldorfa — 8,1
Barselona — 7,9
Lai arī Rīgas lidosta šajā reitingā nav starp līderiem, fakts, ka viena no labākajām lidostām atrodas pavisam netālu – Stokholmā, sniedz ērtu alternatīvu ceļotājiem no Latvijas.