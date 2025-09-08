Polijas varas iestādes norāda, ka šobrīd pāragri spriest, vai lidaparāts ir militārais drons.
Šodien 21:26
Polijas labības laukā nogāzies drons ar merķējumu kirilicā
Polijas robežsargi Ļubļinas vojevodistē, kas atrodas netālu no robežas ar Baltkrieviju, atraduši drona atlūzas. Tas ir jaunākais no virknes līdzīgu incidentu NATO dalībvalstī, kas robežojas ar Ukrainu.
"Šis drons avarēja Polatičes ciematā, aptuveni 300 metru attālumā no robežšķērsošanas vietas. Drons nav bruņots, un uz tā ir atrodami uzraksti kirilicā," norāda Ļubļinas vojevodistes prokuratūras pārstāve Agņeška Kepka. Vēl ir pāragri spriest, vai lidaparāts ir militārs drons, vai arī lidaparāts, ko izmantojuši kontrabandisti, viņa piebilda. Neviens cilvēks incidentā nav cietis.
Jau ziņots, ka 20 augustā augustā kādā kukurūzas laukā Polijas austrumos ietriecās militārais drons, kura radītais trieciens izsita tuvējo māju logus. Prokurors, kas izmeklēja incidentu, norādīja, ka lidaparāts Polijā ielidoja no Baltkrievijas.