No ūdens gultas nāca dīvaina smaka: bēdīgi slavenais slepkava lūdz tiesai pārskatīt viņam piespriesto sodu
41 gadu vecs Džeksonvilas iedzīvotājs, kurš pastrādāja vienu no pilsētas bēdīgi slavenākajām slepkavībām, kad viņam bija tikai 14 gadi, drīzumā stāsies tiesas priekšā, lai tiktu pārskatīts viņam piespriestais sods - mūža ieslodzījums.
Džošua Filips, kurš 1998. gada novembrī nogalināja savu 8 gadus veco kaimiņieni Mediju Kliftoni, piedalījās tiesas sēdē, kurā viņa advokāts lūdza atlikt gaidāmo soda pārskatīšanas sēdi.
Tiesnese Lindseja L. Taigarte piekrita šim lūgumam. Pats soda pārskatīšanas process varētu notikt tikai pēc vairākiem mēnešiem.
Medijas slepkavība satrieca visu Ziemeļaustrumu Floridu. Lietas materiāli liecina, ka Filips vairākkārt iesita viņai ar beisbola nūju, vismaz deviņas reizes iedūra ar kabatas nazi un pēc tam paslēpa viņas ķermeni savas ūdensgultas rāmī.
Meitenes mirstīgās atliekas tika atrastas tikai septiņas dienas vēlāk - pēc tam, kad tūkstošiem brīvprātīgo, tostarp arī pats Filips ar vecākiem, veselu nedēļu bija piedalījušies viņas meklēšanā.
"News4JAX" noziegumu un drošības analītiķis Toms Heknijs, kurš Medijas meklēšanas laikā bija patruļseržants, atceras, ka dienu pirms meitenes atrašanas viņš runājis ar Džošua Filipu - tieši tajā pašā guļamistabā, kur vēlāk tika atrasts viņas ķermenis.
Heknijs šo sarunu raksturo kā "biedējošu": "Viņš bija auksts kā ledus. Pilnīgi bez šoka vai emocijām. Mūsu saruna ar viņu notika tajā pašā istabā, kur vēlāk tika atrasta Medija - viņš sēdēja uz gultas, glāstīja suni un neizrādīja nekādu satraukumu par to, ka viņa mājā atrodas likumsargi. Tagad, atskatoties uz to, tas liekas patiesi stindzinoši," sacīja Heknijs.
Gadu pēc nozieguma Filips tika notiesāts un viņam piesprieda mūža ieslodzījumu bez iespējas uz nosacītu atbrīvošanu.
Taču 2017. gadā viņš tika pārsodīts, balstoties uz 2012. gada ASV Augstākās tiesas lēmumu, kurā noteikts, ka obligāti mūža sodi nepilngadīgajiem ir nekonstitucionāli. Neskatoties uz šo pārsodīšanu, Filips atkal saņēma mūža ieslodzījumu, taču šoreiz ar iespēju uz lietas pārskatīšanu pēc 25 gadiem.
Tiesas dokumenti, kas iesniegti 2025. gada maijā, liecina, ka Džošua Filips oficiāli pieprasījis soda pārskatīšanu, atsaucoties uz to, ka ir izcietis obligāto 25 gadu termiņu.
Pieredzējušais prokurors Bernijs de la Rionda atzina, ka 2017. gada pārsodīšanas laikā tiesnese noteica, ka Filips joprojām pelnījis mūža ieslodzījumu, taču atzina viņa likumīgās tiesības uz lietas pārskatīšanu pēc 25 gadiem.
Filipsa pieprasījums atbilst juridiskajiem noteikumiem, kas atļauj šādus pārskatus pēc noteikta termiņa. "Šī ir viena no tām lietām, kas īpaši izceļas ar savu ietekmi uz sabiedrību," sacīja de la Rionda. "Man patiesi žēl, ka upura ģimenei atkal ir jāpārdzīvo šis process."