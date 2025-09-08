Ko nepamanīja pēdējos kadros ar kalnos atstāto alpīnisti: "Tas bija mājiens, ka viņa aiziet"
Sarunas ap Natālijas Nagovicinas traģēdiju, kura ar salauztu kāju iestrēga Dženiša smailē Kirgizstānā, nerimst pat tagad, kad alpīnistei vairs nav cerību uz glābšanu.
Pēdējie kadri ar vēl dzīvo Natāliju, kas uzņemti ar dronu, raisa arvien vairāk jautājumu. Alpīnistes tuvinieki, atkārtoti skatoties video, nonākuši pie secinājuma, ka pēc nedēļas, pavadītas Dženiša smailē, viņa jau pati lūdz viņu atlaist.
"Pirmajā ierakstā no 16. augusta viņa vienkārši māj ar roku, bet 19. augusta ierakstā viņa veic apļveida kustības. Nezinu, vai jūs tam pievērsāt uzmanību vai nē. Es domāju - tas ir tikai mans personīgais viedoklis - tas bija mājiens, ka viņai jau ir jāiet, proti, viņa nemāja vienkārši tāpat," sacīja viena no Natālijas paziņām sarunā ar žurnālistiem.
Jāatzīmē, ka pēc negaisa, kas plosījās Dženiša smailes rajonā 17.-18. augustā, pat pieredzējušākie alpīnisti šaubījās, vai Natālija vēl ir dzīva. Kadri, kas uzņemti 19. augustā un kuros Nagovicina joprojām māj ar roku, tika uztverti kā īsts brīnums. Tobrīd vēl pastāvēja cerība uz sportistes glābšanu.
"Arī es biju pārsteigta par viņas izturību. Sniegavētra, putenis, slikti laikapstākļi, bet viņa - tik trausla sieviete. Viņa nekad nesūdzējās, ne reizi," dalījās alpīnistes paziņa. Viņa piebilda, ka neuzskata Natālijas bojāeju par nejaušību:
"Es to varu nosaukt tikai par likteni, jo tur bija pārāk daudz mistisku sakritību."
Pēc Natālijas Nagovicinas tuvinieku domām, viņa varēja ilgstoši gaidīt palīdzību pat 7000 metru augstumā un tik skarbos apstākļos: "Domājiet, kā gribat, bet es uzskatu, ka viņa visu spēja tur saplānot tā, lai izdzīvotu pietiekami ilgi."
Daži, skatoties ar dronu uzņemtos video, pamanījuši dīvainu ēnu pie Natālijas teltis, kas pārsteidzoši atgādinot cilvēka siluetu. Vai tiešām ir iespējams, ka Natālija virsotnē nebija viena?
"Es kaut kur ziņās dzirdēju, ka kāda alpīniste ir iestrēgusi tādos un tādos apstākļos. Un pēc tam man jau sāka rakstīt paziņas: "Tā taču ir tā pati kalna virsotne, kur pazuda tavs onkulis, vai ne?" stāsta Irina Petrova, kura no personīgās pieredzes zina, ko nozīmē, kad kalni paņem kādu tev tuvu cilvēku.
Pēdējais drona lidojums, kas tika organizēts 2. septembrī, parādīja, ka sportiste vairs neizrāda dzīvības pazīmes. Kadros, kas publicēti soctīklos, redzama aizvērta telts, kuras iekšpusē atrodas ķermenis. Natālijas tuvinieki līdz pēdējam brīdim cerēja, ka viņa tomēr sagaidīs palīdzību.
Jau vēstīts, ka Natālija 12. augustā nokrita un lauza kāju, kāpjot virsotnē. Luka, kiberdrošības eksperts no Milānas, savā otrajā mēģinājumā sasniegt Natāliju bija tikai dažus simtus metru no vietas, kur viņa atradās, kad traģiski gāja bojā.
Dženiša smailē tiek uzskatīta par vienu no bīstamākajām septiņtūkstošnieku virsotnēm pasaulē. Pat Natālijas Nagovicinas ķermeņa evakuācija ir maz ticama. Labākajā gadījumā tas varētu notikt tikai nākamā gada pavasarī.