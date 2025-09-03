Video parāda, ka kalnos atstātā alpīniste ir mirusi; radinieki trīs nedēļas cerēja uz brīnumu
Natālija Nagovicina pavadīja veselas 21 dienu Dženiša smailē Kirgizstānā. Visu šo laiku glābēji vairākkārt mēģināja sasniegt alpīnisti, taču neviena no glābšanas operācijām nebija veiksmīga.
Neskatoties uz bezcerīgo situāciju, Natālijas Nagovicinas ģimene līdz pēdējam ticēja brīnumam. Taču šodien apstiprinājās ļaunākās aizdomas. Palaižot dronu, tika fiksēts, ka alpīniste vairs neizrāda dzīvības pazīmes. Pēc trim nedēļām Natālija tika oficiāli atzīta par mirušu.
Publiskotajos kadros redzama aizvērta telts, kuras iekšpusē atrodas alpīnistes ķermenis. Vēl pirms nedēļas Natālija māja ar roku lidojošajam dronam, dodot saprast, ka ir dzīva. Neskatoties uz vairākām dienām ekstremālos apstākļos, viņa toreiz vēl saglabāja spēkus un cerību.
Šie kadri neatstāja mierā alpīnistes dēlu Mihailu — viņš līdz pēdējam cerēja, ka spēs glābt māti.
Natālija Nagovicina devās kalnos 12. augustā. Tomēr jau pēc dažām dienām notika traģēdija — alpīniste guva nopietnu traumu un salauza kāju. "Viņa nespēj pārvietoties, laiks strādā pret viņu. Es nezinu, cik viņai ir pārtikas un gāzes," toreiz rakstīja sievietes māsa.
Nagovicinu neatstāja vienatnē — palīdzēt nekavējoties devās ārvalstu kolēģi. Diemžēl viens no alpīnistiem, Luka Sinidžilja, gāja bojā no apsaldējumiem un smadzeņu tūskas. Tiek teikts, ka itālis bija ne tikai Natālijas kāpšanas biedrs, bet arī tuvs draugs. Tieši viņš sniedza atbalstu Natālijai, kad viņas vīrs gāja bojā kāpiena laikā uz citu virsotni — Hantengri ("Debesu pavēlnieks").
Uz Dženiša smaili tika nosūtīts arī helikopters ar glābšanas grupu, taču laikapstākļu dēļ tas avarēja. Par laimi, neviens negāja bojā, taču apkalpe guva nopietnas traumas. Arī turpmākie glābšanas mēģinājumi nebija veiksmīgi. 23. augustā Kirgizstānas varas iestādes paziņoja par glābšanas operācijas pārtraukšanu un pasludināja Nagovicinu par bezvēsts pazudušu.
Dženiša smaile ir viena no bīstamākajām septiņtūkstošnieku virsotnēm pasaulē. Pat Natālijas Nagovicinas ķermeņa evakuācija šobrīd ir zem jautājuma zīmes — provizoriski tas būs iespējams tikai nākamā gada pavasarī.