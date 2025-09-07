Itālijā uzsākta izmeklēšana par pornogrāfijas vietni, kas publicēja viltotus Meloni attēlus
Itālijas prokuratūra uzsākusi izmeklēšanu par pornogrāfisku vietni, kurā tika publicēti viltoti attēli ar sabiedrībā zināmām politiķēm un žurnālistēm, tai skaitā Itālijas premjerministri Džordžu Meloni.
Vietnei, kas tika slēgta aizvadītajā nedēļā, bija vairāk nekā 700 tūkstoši abonentu. Attēli tika nozagti no sabiedrībā zināmu sieviešu sociālajiem tīkliem vai citiem publiskiem avotiem un pēc tam mākslīgi apstrādāti, atainojot sievietes seksuālās pozās.
“Esmu šokēta par notikušo,” sacīja Meloni, pieprasot vainīgos sodīt “ar vislielāko likuma bardzību.” Viņa pauda solidaritāti ar visām sievietēm, kuras tika šādi pazemotas, piebilstot: “Ir nomācoši redzēt, ka 2025. gadā joprojām ir tādas personas, kas uzskata par normālu darbību, slēpjoties aiz tastatūras, samīdīt sievietes cieņu.”
Policijā jau vērsušās vairāk nekā simts sieviešu, kas cietušas no vietnes darbības, tai skaitā Itālijas senatore Mara Karfaņa. Viņa notikušo nodēvēja par “šausminošu” un piedāvāja ieviest stingrākas prasības lietotāju identifikācijai un attēlu autortiesību aizsardzībai.
Florences prokuratūra šo lietu sola izmeklēt plašākā kontekstā, pievienojot to jau uzsāktai izmeklēšanai par atriebības pornogrāfijas vietnēm, tai skaitā "Facebook" grupu “Mia Moglie,” kur vīrieši dalījās ar savu sievu un partneru intīmiem attēliem.