Izmeklētāji atklājuši, kas izraisīja funikuliera katastrofu Portugālē
Portugāles amatpersonas skaidro, ka nāvējošo funikuliera katastrofu Lisabonā trešdien izraisīja trases pārrāvums. Tāpat nepareizi esot funkcionējis arī pārējais funikuliera mehānisms.
"Pēc vraku pārbaudes notikuma vietā nekavējoties tika konstatēts, ka abus vagonus savienojošā trose ir pārtrūkusi," teikts Portugāles transporta drošības biroja paziņojumā. Funikuliera vadītājs notikuma vietā mēģināja aktivizēt pneimatiskās bremzes un manuālās bremzes, taču viņam neizdevās novērst vagoniņa nobraukšanu no sliedēm, piebilst izmeklētāji. Ziņojumā teikts, ka patlaban nav skaidrs, vai avārijas brīdī ieslēgusies vēl viena - automātiskā bremze, kā tas paredzēts drošības protokolos.
Tāpat ziņojumā norādīts, ka neilgi pirms avarēšanas funikulieris traucās lejup pa kalnu ar ātrumu 60 km/h, pirms tas ietriecās ēkā. Septiņu lappušu garajā ziņojumā norādīts, ka bojāta trose atradās ekspluatācijā tikai 337. dienu no paredzētā 600 dienu ekspluatācijas perioda.
Izmeklētāji norāda, ka vēl joprojām nav skaidrs, cik cietušo atradās vagoniņā, kurā var ietilpt aptuveni 40 pasažieri, un cik atradās uz ielas. Jau ziņots, ka kāds aculiecinieks vietējiem medijiem atklāja, ka lielā ātrumā joņojošais funikulieris uzkrita virsū kādam vīrietim, kas stāvēja uz ietves. Izmeklētāji uzsver, ka viņi vēl nav nonākuši pie "pamatotiem secinājumiem" par avārijas cēloni, un 45 dienu laikā sniegs pilnīgu sākotnējo ziņojumu.
Jau ziņots, ka traģiskajā nelaimē Lisabonā dzīvību zaudēja 16 cilvēki, bet vēl 20 tika ievainoti. Avārija notika, kad trešdien, plks. plkst. 18.15 populārais vēsturiskais funikulieris "Gloria" noskrēja no sliedēm, kļuva nekontrolējams un lielā ātrumā ietriecās ēkā.
Operatoruzņēmums Lisabonas transporta kompānija "Carris" noraidīja apgalvojumus, ka funikuliera uzturēšana esot bijusi atstāta novārtā. Arodbiedrību pārstāvji norādīja, ka funikuliera uzturēšana bijusi nodota kādam privātam uzņēmumam kā ārpakalpojums.
Policija paziņoja, ka pieci no bojāgājušajiem bija portugāļi, trīs bija briti, divi dienvidkorejieši, divi kanādieši, amerikānis, ukrainis, šveicietis un Francijas pilsonis. 140 gadus vecais funikulieris ir paredzēts braukšanai augšup un lejup pa Lisabonas stāvajām nogāzēm, un tas ir ļoti iecienīts tūrisma objekts.