Funikuliera katastrofa Lisabonā
Traģiskā funukuliera katastrofa Lisabonā prasījusi 15 cilvēku dzīvības, bet vēl pieci, tai skaitā bērns, šobrīd par savu dzīvību cīnas slimnīcā. ...
Izskan versija par to, kas izraisīja traģisko funikuliera katastrofu Portugālē. "Tas saliecās kā kartona kaste!"
Traģiskā funukuliera katastrofa Lisabonā prasījusi 15 cilvēku dzīvības, bet vēl pieci, tai skaitā bērns, šobrīd par savu dzīvību cīnas ārstniecības iestādē. Aculiecinieki vietējai televīzijai atklāj, ka funukulieris traucās lejā pa kalnu lielā ātrumā un bija pilnīgi nekontrolējams.
"Tas ietriecās ēkā ar brutālu spēku un saliecās kā kartona kaste..." Portugāles televīzijas kanālam "SCI" norāda aculieciniece Terēza. Viņa skaidroja, ka funukulieris šķietami bija kļuvis pilnīgi nekontrolējams un tas nevarēja nobremzēt. Tikmēr garāmgājēji, pamanot ātri joņojošo transporta līdzekli, centās paglābties, bēgot uz netālu esošo Brīvības avēniju.
Kāds cits aculiecinieks vietējiem medijiem šo stāstu apstiprināja, norādot, ka funukulieris strauji joņoja lejā pa kalnu, bija nekontrolējams un ietriecās ēkā. Vēl kāds cilvēks atklāj, ka tas uzkrita virsū kādam vīrietim, kas stāvēja uz ietves.
Sociālajos tīklos izplatītajos kadros, kas tika filmēti pēc negadījuma, bija manāms, ka no funukuliera, kas atradās tieši priekšā tam, kurš avarēja, izkāpa šokēti cilvēki. Bet no avarējušā funukuliera puses pacēlās balti dūmi un atskanēja kliedzieni.
Portugāles policija par notikušo uzsākusi izmeklēšanu, bet uzņēmums "Carris", kas pārvalda minēto tūrsima objektu paziņojis, ka "dziļi sēro par notikušo" un sola pilnībā sadarboties ar varas iestādēm, lai noskaidrotu traģiskās nelaimes cēloni. Tikmēr Portugāļu laikraksts "Observador" ziņo, ka dzelzceļa maršrutā atdalījusies trose, kā rezultātā funukulieris zaudēja kontroli, tomēr šādas ziņas nav oficiāli apstiprinātas.
Kā ziņo varas iestādes, traģiskajā nelaimē dzīvību zaudēja 15 cilvēki, bet vēl 18 tika ievainoti. Vairāki cietušie pēc sadursmes funukulierī bija iesprostoti un spēja izkļūt no tā laukā vien ar glābēju palīdzību. Tikmēr ārstniecības iestādes ziņo, ka pieci cilvēki, tai skaitā bērns, šobrīd atrodas smagā stāvoklī un cīnas par savu dzīvību.
Dzeltenbaltais funukulieris ir viens no galvenajiem pilsētas tūrisma objektiem, bet katastrofa notika plkst. 18.15 pēc vietējā laika, kad pilsētas ielas bija pārpildītas ar tūristiem.
Portugāles prezidents Marsels Rebelo de Sousa pēc notikušā izteica līdzjūtību cietušo ģimenēm, bet Lisabonas mērs Karloss Moedass paziņoja, ka visa pilsēta par notikušo sēro. "Šādu traģēdiju mēs vēl neesam redzējuši," sacīja Moedass. Līdzjūtību Portugālei izteica arī Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena. "Ar skumjām uzzināju par notikušo. Izsaku visdziļāko līdzjūtību cietušo ģimenēm," vietnē "X" portugāļu valodā vēstīja fon der Leiena.