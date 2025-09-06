Lietuvā ieradies 1000 vācu kara tehnikas vienību
Lietuvā ieradies vairāk nekā 1000 vācu kara tehnikas vienību, lai piedalītos manevros NATO austruma flangā.
Kaujas mašīnu, bruņoto evakuācijas mašīnu, medicīniskās palīdzības automašīnu un citas tehnikas transportēšanai no Rostokas ostas izmantoti divi kravas kuģi.
Pēc ierašanās Klaipēdas ostā 37.motorizēto kājnieku brigādes kolonna devās uz Pabradi un citām Lietuvas karabāzēm, sestdien pavēstīja Bundesvēra pārstāvis.
Vācijas kara tehnika un karavīri Lietuvā piedalīsies liela mēroga manevros "Quadriga 2025", kuros tiks izspēlēta Baltijas reģiona aizsardzība krīzes vai kara gadījumā.
Mācību sērijā no augusta līdz septembrī, tajā skaitā manevros "Grand Eagle", kopumā piedalās aptuveni 8000 karavīru no 14 NATO dalībvalstīm, apgūstot dzīvā spēka un kara tehnikas pārsviešanu uz Lietuvu gan pa sauszemi, gan pa jūru, gan pa gaisu.
Lietuvā tuvākajos gados tiks izvietots ievērojams Bundesvēra kontingents.
Reaģējot uz izmainījušos drošības situāciju Eiropā un uz Krievijas agresīvo uzvedību, Lietuvā pakāpeniski tiek veidota 45.motorizēto kājnieku brigāde, kas neoficiāli tiek dēvēta par "Lietuvu".
Paredzēts, ka tā būs pilnā gatavībā līdz 2027.gadam, kad tās sastāvā būs 5000 karavīru.