Vācijas konservatīvie atzīst: cīņā pret AfD nepieciešama kreiso partiju atbalsts
Konservatīvajiem cīņā pret labējo eiroskeptiķu partiju "Alternatīva Vācijai" (AfD) nepieciešama kreiso partiju palīdzība, sestdien paziņojis kristīgo demokrātu (CDU) un to Bavārijas māsaspartijas Kristīgi sociālās savienības (CSU) Bundestāga frakcijas priekšsēdis Jenss Špāns.
Intervijā laikrakstam "Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung" Špāns atzinis, ka CDU/CSU, kas Vācijā tiek dēvēta par Savienību, apdraud AfD.
"Reizēm vēlos vērsties pie saviem kolēģiem no centriski kreisajiem, [atgādinot], ka ikvienam, kas vēlas paturēt AfD grožos, jābūt ieinteresētam stiprā Savienībā," izteicies CDU/CSU frakcijas līderis.
"Daudzi AfD, īpaši tās viedokļa līderi, vēlas mūs iznīcināt," uzsvēris konservatīvais politiķis, apgalvojot, ka CDU/CSU ir izšķirošais šķērslis galēji labējo ceļā.
"Palūkojieties un Franciju vai Nīderlandi. Fakts, ka buržuāziskās konservatīvās partijas tika sagrautas, ir stiprinājis galēji labējos," norādījis Špāns.
Februārī notikušajās Bundestāga vēlēšanās AfD ierindojās otrajā vietā, atpaliekot vienīgi no pašreizējā kanclera Frīdriha Merca vadītajiem konservatīvajiem.
CDU/CSU šobrīd veido koalīciju ar sociāldemokrātiem (SPD), un Špāns paudis pārliecību, ka valdībai būtu jāvirzās pa labi, jo tas atbilst pilsoņu gaidām.
"Desmit gadus Vācija balsojusi par centriski labējiem, taču tad to pārvaldījušas centriski kreisas valdības," norādījis konservatīvo frakcijas līderis.
"Tā ir dilemma, kuru mēs melni-sarkanajā koalīcijā varam atrisināt, ja visi to saprot," uzskata Špāns, mudinot ievērojami mazināt sociālos maksājumus. "Mēs varam ietaupīt 10% no pilsoņu ienākumiem."
Špāns intervijā arī noraidījis kreiso apsūdzības, ka viņš vēloties nojaukt tā dēvēto ugunsmūri - tradicionālo partiju apņemšanos nesadarboties ar AfD.
Politiķis uzsvēris, ka viņa sarunu skaits ar AfD pārstāvjiem ir "nulle".