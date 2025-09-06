Serbijā protesti atkal pārauguši policijas un demonstrantu sadursmēs
Protesti pret Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča valdību Novi Sadā valsts ziemeļos piektdien atkal izvērtušies policijas un demonstrantu sadursmēs.
Policija, pielietojot spēku, atspieda vairākus tūkstošus protestētāju no Novi Sadas Universitātes teritorijas, vēsta neatkarīgā raidorganizācija N1.
Policija pielietoja asaru gāzi, stekus un trokšņa granātas, un Iekšlietu ministrs Ivics Dačičs sestdien paziņoja, ka aizturēti 42 cilvēki.
Mediji ziņo, ka policijas operācija tika sākta pēc tam, kad protestētāji sāka ar pudelēm un petardēm apmētāt policistus, kas bija izvietojušies iepretī Filozofijas fakultātei.
Fakultātes ēka jau pusotru nedēļu bijusi protestu epicentrs, jo dekāns panāca, ka policija padzen studentus, kas to ieņēma vairākus mēnešus.
Dačičs informēja, ka 13 policisti guvuši ievainojumus, apgalvojot, ka vardarbība pret kārtības sargiem tikusi iepriekš plānota, lai to izmantotu kā "politisko degvielu spriedzes uzkurināšanai".
Protesti pret prezidenta Vučiča administrāciju notiek kopš Novi Sadas stacijas nojumes sagrūšanas pagājušā gada 1.novembrī. Šajā traģiskajā negadījumā dzīvību zaudēja 16 cilvēki, un demonstranti tajā vaino valdības nekompetenci un korupciju. Protestos pret valdību iesaistījušies plaši sabiedrības slāņi, taču to dzinējspēks ir studenti.
Tie kļuvuši par plašākajiem un ilgākajiem protestiem kopš kādreizējās Dienvidslāvijas sabrukuma, taču Vučičs apgalvo, ka tie esot ārvalstu sazvērestības rezultāts.
Protestētāji pieprasa pirmstermiņa vēlēšanu izsludināšanu, ko varasiestādes līdz šim kategoriski noraidījušas.
Līdz nesenam laikam demonstrācijas pamatā bijušas miermīlīgas, taču pēdējā laikā tās bieži izvēršas vardarbīgās sadursmēs.
Protestētāji vardarbībā vaino policijas agresīvo taktiku un valdības atbalstītājus.
Vučičs piektdienas vakarā apsūdzēja protestētājus centienos "apdraudēt Serbijas stabilitāti un drošību".
"Serbijas tautai jāzina, ka valsts ir stiprāka par ikvienu (..) un tas tā būs vienmēr," uzsvēra prezidents.
Svētdien visā Serbijā paredzēti valdības atbalstītāju mītiņi.