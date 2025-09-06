Tramps velk sarkano līniju: valstis, kas iesloga amerikāņus, nonāks melnajā sarakstā
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien parakstīja izpildrīkojumu par melnā saraksta izveidošanu, kurā tiks iekļautas valstis, kas netaisni iesloga amerikāņus.
Tramps savā rīkojumā paziņoja, ka ASV tagad noteiks "netaisnu apcietinājumu atbalstošas valstis". Līdzīgā kārtā Vašingtona ir noteikusi terorismu atbalstošas valstis. "Ar šo izpildrīkojumu, kuru jūs šodien parakstāt, jūs novelkat robežu, ka ASV pilsoņi netiks izmantoti par sarunu trumpjiem," Ovālajā kabinetā reportieru klātbūtnē sacīja Trampa palīgs Sebastjans Gorka.
Trampa administrācija vēl nav nosaukusi valstis jaunajam sarakstam, bet augsta amatpersona sacīja, ka tiek apsvērta Ķīna, Irāna un Afganistāna, jo tās "pastāvīgi piedalās ķīlnieku diplomātijā".
Valstis, kuras šajā sarakstā iekļaus Valsts departaments, būs pakļautas sankcijām un ASV eksporta kontroles pasākumiem. Amatpersonām, kas iesaistītas amerikāņu ieslodzīšanā, tiks aizliegta iebraukšana ASV.
ASV amatpersonas sacīja, ka Valsts departaments varētu aizliegt ASV pilsoņiem apmeklēt valstis šajā sarakstā.
Pašlaik ASV stingri aizliedz saviem pilsoņiem apmeklēt tikai Ziemeļkoreju. Šāds solis sperts pēc tam, kad šajā totalitārajā valstī 2016.gadā tika apcietināts amerikāņu students Oto Vormbīrs, kurš nākamajā gadā tika atbrīvots veģetatīvā stāvoklī un drīz pēc tam nomira.
Jaunajā melnajā sarakstā var tikt iekļauti arī grupējumi, kas faktiski kontrolē teritoriju, bet nav atzīti par valstīm.
ASV dažādu prezidentu laikā viena no galvenajām prioritātēm bija ārvalstīs ieslodzīto amerikāņu atbrīvošana, sarunās panākot gūstekņu apmaiņu. Viena no šādām valstīm bija Krievija. Tramps lepojas ar to, ka viņa varas laikā ir atbrīvoti 72 amerikāņi, kas bija ieslodzīti ārvalstīs.
ASV amatpersona sacīja, ka jaunais izpildrīkojums atvieglos iespēju rīkoties, neejot cauri "apgrūtinošam" procesam.
Džo Baidena prezidentūras laikā Ķīna atbrīvoja visus netaisni ieslodzītos amerikāņus. Daļēji apmaiņā pret to ASV mīkstināja brīdinājumu amerikāņiem nebraukt uz šo valsti, kas bija kaitējis uzņēmējdarbības klimatam.