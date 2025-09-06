Tramps: esam zaudējuši Indiju un Krieviju tumšākajai Ķīnai
ASV prezidents Donalds Tramps pauda, ka Indija un Krievija šķietami ir “zaudētas” Ķīnai pēc tam, kad to līderi šonedēļ tikās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu.
“Šķiet, ka esam zaudējuši Indiju un Krieviju tumšākajai, dziļākajai Ķīnai. Lai viņiem ilgs un pārticis nākotnes ceļš kopā!” Tramps pauda sociālajos tīklos, pievienojot fotogrāfiju ar trim līderiem Sji rīkotajā samitā Ķīnā.
Tomēr vēlāk viņš savas domas mainīja, žurnālistiem apgalvojot, ka nedomā, ka ASV būtu zaudējusi Indiju Ķīnai. “Es tā nedomāju,” viņš teica. “Es biju ļoti vīlies, ka Indija, kā jūs zināt, pērk tik daudz naftas no Krievijas. Un es viņiem to esmu licis saprast.”
Kā zināms, Sji uzņēma vairāk nekā 20 ne-Rietumu valstu līderus Šanhajas Sadarbības organizācijas (SCO) samitā Ķīnas ostas pilsētā Tjaņdzjiņā, tostarp Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un Indijas premjerministru Narendru Modi.
“Es vienmēr būšu draugs Modi,” Tramps piektdien sacīja žurnālistiem. “Viņš ir lielisks premjerministrs. Viņš ir lielisks. Es vienmēr būšu draugs, taču man šobrīd nepatīk tas, ko viņš dara. Bet Indijai un ASV ir īpašas attiecības. Nav par ko uztraukties. Laiku pa laikam vienkārši ir šādi brīži.”
“Ļoti augstu vērtēju un pilnībā atbildu prezidenta Trampa izjūtām un pozitīvajam mūsu attiecību vērtējumam,” sestdien ierakstā platformā "X" sacīja Indijas premjers. Indijai un ASV ir “ļoti pozitīvas ... uz nākotni vērstas visaptverošas un globālas stratēģiskas partnerattiecības,” piebilda Modi.
Kā zināms, Tramps arī paudis neapmierinātību par savu nespēju pārliecināt Krieviju un Ukrainu izbeigt karu vairāk nekā trīs gadus pēc tam, kad Krievijas spēki iebruka Ukrainā. Viņš ceturtdienas vakarā Baltajā namā sacīja žurnālistiem, ka plāno drīzumā runāt ar Putinu.
Militārā parāde Ķīnā
Trešdien, 3. septembrī, Pekinā aizvadīja dārgāko parādi savas valsts vēsturē, demonstrējot savu militāro spēku un jaunākos ieročus un tehnoloģijas.