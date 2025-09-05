Horvātija nesūtīs savus karavīrus uz Ukrainu
Horvātijas aizsardzības ministrs Ivans Anušičs piektdien paziņojis, ka Horvātija neplāno sūtīt karavīrus uz Ukrainu potenciālo drošības garantiju ietvaros.
Anušičs kopīgā preses konferencē ar Slovēnijas aizsardzības ministru Borutu Sajoviču paziņoja, ka Horvātija "nav gatava, nevēlas un neplāno sūtīt Horvātijas armiju uz Ukrainu".
"Pēdējās dienās notikumi attīstās ļoti strauji, un atsevišķu NATO dalībvalstu un labas gribas koalīcijas lēmumos ir minēta iespēja nosūtīt karavīrus. Horvātija šajā procesā nav iesaistīta," paziņoja Anušičs. Vienlaikus viņš solīja, ka Horvātija turpinās palīdzēt Ukrainai, atbalstot to politiski, ar ekipējumu, ieročiem un finansiālu palīdzību.
Slovēnijas aizsardzības ministrs paziņoja, ka Slovēnija ir gatava sūtīt savus karavīrus uz Ukrainu tikai kā daļu no iespējamās ANO misijas, kam būtu nepieciešams apstiprinājums no ANO Drošības padomes, kurā Krievijai un Ķīnai ir veto tiesības.
Francijas prezidents Emanuels Makrons ceturtdien pēc Ukrainas sabiedrotos tikšanās Parīzē paziņoja, ka 26 valstis izteikušas gatavību piedalīties Ukrainas drošības garantēšanā pēc uguns pārtraukšanas Krievijas uzsāktajā karā.
Polijas premjerministrs Donalds Tusks pēc šīs sanāksmes paziņoja, ka Polija atbalstīs drošības garantijas loģistikas jomā.