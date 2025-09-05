Jauns rekords! 102 gadu vecumā vīrietis sasniedz Fudzi kalna virsotni
Būdams 102 gadus vecs, japānis Kokiči Akuzava kļūvis par vecāko personu, kura sasniegusi Fudzi kalna virsotni, ziņo "The Guardian".
"Es biju kārdināts padoties pusceļā,” atzina Akuzava. “Bija grūti sasniegt virsotni, bet mani draugi mani iedrošināja, un viss beidzās labi. Es to izdarīju, jo tik daudzi cilvēki mani atbalstīja.”
Akuzava kāpa kalnā kopā ar savu meitu Motoe (70), mazdēlu, viņas vīru un četriem draugiem. Viņa sasniegums ir atzīts Ginesa pasaules rekordu grāmatā.
Tā nav pirmā reize, kad Akuzava sasniedzis Fudzi kalna virsotni. Viņš to ir darījis arī būdams 96 gadus vecs, uzstādot toreiz to pašu rekordu.
Grupa ceļojuma laikā pavadīja divas naktis teltīs un 5. augustā sasniedza Fudzi kalna virsotni, Japānas augstāko kalnu – 3 776 metru augstumā.
“Esmu pārsteigts, cik labi man izdevās kāpt,” teica viņš, piebilstot: “Labāk kāpt, kamēr vēl vari.”
Pirms kāpiena 102 gadus vecais vīrietis trīs mēnešus trenējās, ceļoties plkst. 5 no rīta un stundām ilgi pastaigājoties, kā arī nedēļas laikā centās uzkāpt vismaz vienā kalnā, galvenokārt Nagano prefektūras apkārtnē centrālajā Japānā.